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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
03.09.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Başakşehir sil baştan! 15 yeni transfer...

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Başakşehir sil baştan! 15 yeni transfer...

Geride kalan sezonlarda genel hatlarıyla kadrosunu koruyarak yola devam eden Başakşehir, 2019-2020 sezonunda ise adeta sil baştan bir takım kurdu. Turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde tam 15 oyuncuyu renklerine bağladı.

Türkiye'de 1. Transfer Tescil Dönemi, dün gece yarısı itibariyle sona erdi.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezonlara göre ise değişik bir transfer politikası izledi.

Geçmiş dönemlerde genelde kadro yapısını koruyarak ve birkaç takviye ile yola devam eden İstanbul ekibi, 2019-2020 sezonunda ise adeta sil baştan bir takım kurdu.

15 yeni ismi bünyesine kazandıran turuncu-lacivertli takım; Mossoro, Adebayor, Emre Belözoğlu gibi önemli futbolcularıyla da yollarını ayırdı.

Kadro gençleşti

2018-2019 sezonunda 30.4 yaş ortalaması ile Süper Lig'in en yaşlı takımı olan turuncu-lacivertliler, yeni sezon öncesi ise 30 yaş ve üzeri futbolcularla yollarını ayırdı.

Transferde de daha genç oyunculara öncelik veren Başakşehir, bununla birlikte yaş ortalamasını da 28.7'ye düşürdü.

2019-2020 sezonu öncesi transfer edilen oyuncuların yaş ortalaması 25.4 olurken; Mossoro, Adebayor, Mevlüt Erdinç, Emre Belözoğlu gibi giden oyuncuların yaş ortalaması ise 32.7.

M.Başakşehir'de gelen oyuncular ve oynadıkları son takımlar ile giden oyuncular ve anlaşmaya vardıkları yeni takımları şöyle:

Gelenler
Crivelli (Caen)
Vieira (CD Lugo)
Aziz Eraltay (PSV Eindhoven)
Gulbrandsen (Salzburg)
Furkan Soyalp (Bursaspor)
Muhammet Demir (Sivasspor)
Mehmet Topal (Fenerbahçe)
Doğanay Kılıç (Göztepe)
Azubuike (Pyramids)
Ponck (Desportivo Aves)
Skrtel (Atalanta)
Muhammed Şengezer (Bursaspor)
Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor)
Danijel Aleksic (Al Ahli)
Berkay Özcan (Hamburg)

Gidenler
Kudryashov (Sochi)
Serdar Taşçı
Alparslan Erdem (Karagümrük)
Emre Belzöoğlu (Fenerbahçe)
Bajic (Konyaspor)
Adebayor (Kayserispor)
Chedjou (Amines)
Mossoro (Göztepe)
Napoleoni (Göztepe)
Mevlüt Erdinç (Fenerbahçe)

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Başakşehir sil baştan 15 yeni transfer...

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