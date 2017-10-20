Başakşehir, Hoffenheim'a boyun eğdi.. İşte maçın özeti ve golleri

Hoffenheim ile Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında kozlarını paylaştı. Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında deplasmanda Hoffenheim'a 3-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekip karşılaşmaya etkili başladı. Başakşehir'in ilk yarıda kaleye tek şutu bulunuyorken, ev sahibi ekip ilk yarıda Başakşehir kalesine 10 şut attı. Gelişen ataklardan gol sesi çıkmayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda ise işler istediğimiz gibi gitmedi. Dakikalar 52'yi gösterdiğinde Benjamin Hübner, Kerem Demirbay'ın asistinde topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı. Temsilcimiz golün şokunu üzerinden atamadan kalesinde bir gol daha gördü. 59. dakikada ilk golün asistini yapan kerem bir asist daha yaptı. Kerem'in pasında Nadiem Amiri topu ağlara gönderdi ve durumu 2-0 yaptı. 75. dakikada Alman ekibin 3. golü geldi. Nico Schulz attığı golle takımına rahat bir nefes aldırdı. Son dakikalarda Napoleoni attığı golle skoru3-1 yaptı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca, Hoffenheim sahadan 3-1 üstünlükle ayrıldı.

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Gruptaki bir diğer maçta Braga kendi sahasında Ludogorets Razgrad'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçlarla Başakşehir grubunda 1 puanla son sırada yer aldı.

STAT: Rhein Neckar

HAKEMLER: Aleksey Eskov, Dmitriy Mosyakin, Igor Demeshko

HOFFENHEİM: Baumann, Posch (Dk. 69 Zuber), Vogt, Hübner, Geiger (Dk. 72 Polanski), Kaderabek, Kerem Demirbay (Dk. 63 Ochs), Amiri, Schulz, Wagner, Uth

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy (Dk. 81 Alpaslan Erdem), Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci (Dk. 63 Mahmut Tekdemir), Tunay Torun, Kerim Frei, Mevlüt Erdinç (Dk. 63 Napoleoni), Mehmet Batdal

GOLLER: Dk. 52 Hübner, Dk. 59 Amiri, Dk. 75 Schulz (Hoffenheim) - Dk. 90 Napoleoni (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Dk. 32 Wagner, Dk. 55 Geiger, Dk. 74 Hübner (Hoffenheim) - Dk. 50 Kerim Frei, Dk. 55 Gökhan İnler, Dk. 57 Caiçara (Medipol Başakşehir)