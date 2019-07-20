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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
20.07.2019 - 18:11, Son Güncelleme:

Başakşehir, Fortuna Düsseldorf ile yenişemedi

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Başakşehir, Fortuna Düsseldorf ile yenişemedi

Medipol Başakşehir, Avusturya kampında oynadığı 4’üncü ve son hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir’in golü yeni transfer Fredrik Gulbrandsen’den gelirken; Fortuna Düsseldorf’un golünü ise milli oyuncu Kenan Karaman attı.

Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi.

Turuncu-lacivertliler mücadeleye Volkan, Caiçara, Clichy, Chedjou, Uğur Uçar, Mahmut, İrfan Can, Visça, Robinho, Elia ve Gulbrandsen kadrosu ile başladı.

Fortuna Düsseldorf’ta ise milli oyuncu Kaan Ayhan karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Maçın ilk yarısını Başakşehir, yeni transferi Fredrik Gulbrandsen’in 26’ncı dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. 74’üncü dakikada Fortuna Düsseldorf beraberliği yakaladı. Sağ kanattan yapılan ortaya milli oyuncu Kenan Karaman kafayı vurdu ve skora eşitliği getirdi: 1-1. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1’lik skorla tamamlandı. 

Medipol Başakşehir, Fortuna Düsseldorf karşılaşmasıyla Avusturya’daki hazırlık maçlarını noktalamış oldu.

Turuncu-lacivertliler, daha önce oynadığı maçlarda USK Anif’i 4-1 mağlup ederken; Ajax’a 2-1, Borussia Mönchengladbach’a ise 5-1’lik skorlarla kaybetmişti. 

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