Başakşehir favori ama bu sezon her maçta gol yedi! iddaa'da KG VAR oranı...
Süper Lig’de 6. hafta heyecanı bu akşam, İstanbul Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan mücadeleyle başlarken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis keyfini yüksek oranlar ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız.
Geçen hafta Beşiktaş’a konuk olan Okan Buruk’un ekibi Başakşehir, Crivelli’nin golüyle öne geçtiği maçta Burak Yılmaz’ın kaydettiği penaltı golüyle bir puana razı oldu.
Yazın takıma katılan oyuncularının hala takıma alışma devresinde olduğu takım, geçen sezonki performansından uzakta.
Geçen sezon ligde 17 maçta kalesini gole kapatan Başakşehir, bu sezon oynadığı 8 resmi maçta da gol yedi. Takımda önemli bir eksik yok.
Geçen hafta evinde Gazişehir Gaziantep’e kaybeden Çaykur Rizespor ise 8 puan çıkardığı 4 haftalık periyodun ardından bu sezonki ilk yenilgisini almış oldu.
Son yıllarda ligde rakibine karşı pek şansı tutmayan Karadeniz temsilcisi, son 9 maçta Başakşehir’i sadece 1 kez yenebildi. Konuk ekipte Mostapha El Kabir’in sakatlığı sürüyor.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
- İki ekip arasındaki son 4 maçta da karşılıklı goller atıldı.
- Rizespor, son 19 deplasman maçının 17’sinde en azından bir gol attı.
- Başakşehir’in ligde oynadığı son 17 lig maçının 16’sı Toplam 2-3 Gol aralığında bitti.
ÖNE ÇIKAN BAHİSLER
- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi Başakşehir’in maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %60’tan fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor...
- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise her iki takımın da gol bulacağı yönünde. Misli.com üyelerinin %12’inden fazlası maçın karşılıklı gol var şeklinde biteceğini düşünüyor.
MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?
Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, sezona tutuk başladı. Geçen sezonki performanslarının altındalar. İyi bir kadroya sahip olsalar da Abdullah Avcı’dan sonra pek güven vermiyorlar.
Çaykur Rizespor ise İsmail Kartal yönetiminde sezona Gençlerbirliği ve Sivasspor galibiyetleriyle başlasa da son haftalarda düşüşte. 3 maçtır kazanamıyorlar.
İki takım arasında oynanan son 4 karşılaşmada da taraflar birbirlerine gol atmayı başardı. Başakşehir favori olsa da tam güven vermiyorlar. Alternatif tercihlere yönelmekte fayda var.
KG VAR ve 2.5 ÜST seçimleri cazip duruyor.
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