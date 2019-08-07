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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.08.2019 - 04:00, Son Güncelleme:

Başakşehir, Devler Ligi aşkına Olympiakos karşısında! iddaa'nın favorisi...

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Başakşehir, Devler Ligi aşkına Olympiakos karşısında! iddaa'nın favorisi...

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamlayan Başakşehir, Devler Ligi 3. eleme turu ilk maçında Olympiakos ile karşılaşıyor! Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...

BAŞAKŞEHİR - OLYMPIAKOS

- Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir sahasında Olympiakos ile kozlarını paylaşacak.

- Turu geçecek olan takım, Play-off’ta Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

- Abdullah Avcı sonrası takımın başına Okan Buruk'u getiren Başakşehir, Emre Belözoğlu dışında takımı korudu; Aziz Behich, Azubuike, Gulbrandsen gibi önemli takviyeler de yaptı.

- Olympiakos ise bir önceki turda Viktoria Plzen'i, iç sahadaki etkili futboluyla elemeyi başardı. Geçtiğimiz sezona kıyasla savunmaya Semedo, hücuma Valbuena eklemeleri yapıldı.

Başakşehir, Devler Ligi aşkına Olympiakos karşısında iddaanın favorisi...

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’a gitmesi sonrası yeni sezona Okan Buruk’la başlayan Başakşehir, Emre Belözoğlu dışında kadrosunu korudu. Savunmaya Miguel Vieira, Aziz Behich ve Ponck, orta alana Azubuike, Furkan Soyalp, forvete ise Crivelli, Gulbrandsen ve Muhammet Demir takviyeleriyle güç kazandılar.

Geçen sezon Yunanistan Ligi’nde PAOK’un ardından ikinci tamamlayan Olympiakos kadrosuna, Fenerbahçe’den Valbuena, Villarreal’den Semedo, Al Duhail’den El Arabi, Porto’dan kaleci Jose Sa takviyeleri yaptı.

Yunan ekibi sezon öncesi oynadığı 8 hazırlık maçında da yenilgi yüzü görmedi. Şampiyonlar Ligi’nde bir önceki turda da Çek temsilcisi Plzen’i elemeyi başardılar. Dikkat edilmesi gereken tehlikeli bir takımlar.

Başakşehir, kontrolü elden bırakmaz. Dengeli bir 90 dakika bekliyorum. Az gol izleriz.

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Şampiyonlar Ligi marşını yaratan adamla tanışalım...

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