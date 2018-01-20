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Başakşehir, Bursa'ya konuk olacak

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

A.A
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Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Son 4 maçından 3'ünü kazanan turuncu-lacivertliler 36 puanla ligde lider durumda bulunuyor.
Ligde oynadığı son 3 maçını kazanamayan Bursaspor ise ikinci yarıya 25 puanla, 9. sırada giriyor.

- Kerim Frei cezalı
Medipol Başakşehir'de, Ziraat Türkiye Kupası'nda Akın Çorap Giresunspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Kerim Frei, cezası nedeniyle yarın forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Eljero Elia ve Tunay Torun'un durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

- Clichy ve Attamah ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de, Bursaspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy ve Joseph Attamah sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İki futbolcu, yarınki mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, 19. haftadaki Kardemir Karabükspor karşılaşmasında oynayamayacak.

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