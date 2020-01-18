Başakşehir 4-1 Yeni Malatyaspor

MAÇTAN DAKİKALAR

12nci dakikada Jahovicin pasıyla sağ taraftan savunma arkasına sarkan Bifoumanın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert gole izin vermedi.



22nci dakikada Başakşehir öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta İrfan Canın ortasında Farnollenin çift yumrukla uzaklaştırmak istediği top, ceza yayının üstünde bulunan Viscaya geldi. Bosnalı oyuncunun gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



26ncı dakikada Demba Banın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşa Elianın plase vuruşunda Farnolle gole izin vermedi. Farnolleden seken topu ceza sahası içinde Criivelli topu tamamlamak isterken, Mina rakibinden önce müdahalede bulunarak gole izin vermedi.



27nci dakikada Başakşehir farkı 2ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Elia ortasını yaptı. Viscanın kafayla içeri çevirdiği top Hadebeye çarparak ceza sahası yayının üstündeki Demba Baya geldi. Banın yerden sert şutun kaleci Farnollenin solundan ağlarla buluştu: 2-0.



30uncu dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Viscanın sert şutunda kaleci Farnolle topu çeldi. Sonrasında oluşan karambolde topu önünde bulan Demba Ba, topu ağlarla buluşturdu. Daha sonra VARdan gelen uyarıyla birlikte hakem Serkan Tokat, pozisyon öncesinde elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.



34üncü dakikada Başakşehir farkı 3e çıkardı. Sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Clichynin ortasında Visca topla buluştu. Visca pasını İrfan Cana aktardı. İrfan Canın uzak mesafeden attığı şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.



36ncı dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Acquahın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Jahovicin şutunda kaleci Mert gole izin vermedi.



41inci dakikada Başakşehir bir gol daha buldu. Sol kanattan atakta Clichy ortaladı. Ceza sahası içindeki Mahmutun vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.



45+1inci sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Bifouma içeri çevirdi. Penaltı noktası üstündeki Guilhermenin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VARdan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen hakem Serkan Tokat, önceki pozisyonda Demba Baya faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.



Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-0lık üstünlüğüyle sona erdi.



58inci dakikada Bifoumanın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Guilhermenin şutunda kaleci Mert topu kornere tokatladı.



64üncü dakikada Yeni Malatyaspor golü buldu. Umut Bulutun pasıyla ceza savunma arkasına sarkan Jahovic, ceza sahası içinde aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 4-1.



75inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Guilhermenin sert şutunda kaleci Mert gole izin vermedi.



90+2nci dakikada sol kanattan kazılan kornerde İrfan Can ortasını yaptı. Ön direkte Aleksicin kafa vuruşunda kaleci Farnolle gole izin vermedi.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir, BtcTurk Yeni Malatyasporu 4-1 mağlup etti.

STAT: Başakşehir Fatih Terim



HAKEMLER: Serkan Tokat, Tarık Ongun, İbrahim Çağlar Uyarcan



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Visca (Dk. 76 Aleksic), İrfan, Mahmut (Dk. 83 Guldbransen), Elia, Crivelli, Demba Ba (Dk. 67 Mehmet Topal)



BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Chebake, Mina (Dk. 46 Murat Yıldırım), Hadebe, Sakıb, Robin Yalçın, Acquah (Dk. 76 Donald), Guilherme, Bifouma, Fofana (Dk. 61 Umut Bulut), Jahovic



GOLLER: Dk. 22 Visca, Dk. 27 Demba Ba, Dk. 34 İrfan Can, Dk. 41 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir) - Dk. 64 Jahovis (BtcTurk Yeni Malatyaspor)



SARI KARTLAR: İrfan Can, Demba Ba (Medipol Başakşehir) - Bifouma, Acquah, Robin Yalçın, Hadabe (BtcTurk Yeni Malatyaspor)



DEMBA BA, FENERBAHÇE MAÇINDA YOK



Medipol Başakşehirli Demba Ba, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.



Medipol Başakşehirin BtcTurk Malatyasporu konuk ettiği karşılaşmanın 60ıncı dakikasında ev sahibi ekibin golcü oyuncusu Demba Ba, rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kartla cezalandırıldı. Bu sezon 4üncü sarı kartını gören tecrübeli golcü, Süper Ligin 19uncu haftasında deplasmanda oynanacak

Fenerbahçe maçında, kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Senegalli golcü, Yeni Malatyaspor karşısında takımının 2nci golünü kaydederken, 67nci dakikada yerini Mehmet Topala bıraktı





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