Baroni ve Tuncay'dan Galatasaraylıları kızdıran paylaşımlar!
Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Tuncay Şanlı ve Cristian Baroni, Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği maçın ardından sarı kırmızılı takıma göndermede bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçın ardından eski Fenerbahçeli futbolcular Tuncay Şanlı ve Cristian Baroni'den sarı kırmızılı taraftarları kızdıran paylaşımlar geldi.
Tarihi 6-0'lık Fenerbahçe galibiyetinde sarı lacivertli formayı giyen Tuncay Şanlı, o döneme ait bir gazete manşetini paylaşarak ezeli rakibe gönderme yaptı.
Öte yandan Cristian Baronise ise 'üzülmeyin' yazarak ağlama hareketi yaptığı bir fotoğrafını paylaştı.
Cristian Baroni'nin paylaşımı
Tuncay Şanlı'nın paylaşımı
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