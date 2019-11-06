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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.11.2019 - 20:06, Son Güncelleme:

Real Madrid Galatasaray UEFA maçı hangi kanalda saat kaçta? İşte Real Madrid GS maçının istatistikleri!

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Real Madrid Galatasaray UEFA maçı hangi kanalda saat kaçta? İşte Real Madrid GS maçının istatistikleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray İspanya devi Real Madrid karşısına forma giyecek. İlk grup maçında Real Madrid ile karşılaşan sarı-kırmızılılar bu kez grupta üst sıraya yerleşmek için performans sergileyecek. Galatasaray'ı Madrid'de 3 bin taraftarın desteklemesi ise temsilcimize avantaj sağlayacak. Peki, Real Madrid Galatasaray UEFA maçı hangi kanalda saat kaçta? İşte, Real Madrid Galatasaray maçı saat ve istatistiki bilgileri.

Devler liginde mücadelesinde devam eden Galatasaray, bu akşam futbolseverlere nefes kesen bir karşılaşma yaşatacak. Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak maçta, Alman hakem Felix Zwayer'in düdük çalacak. Galatasaray'ın yıldızı Falcao ise kritik maçta forma giymeyecek. İşte, Real Madrid Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hakkında tüm detaylar.

REAL MADRİD GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray ve Real Madrid bu akşam karşı karşıya gelecek. Maç TSİ 23.00'te başlayacak. Nefes kesen karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

İspanyollar ile 32 kez karşılaştı

Galatasaray, İspanyol takımları ile bugüne kadar 32 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan galip ayrılırken, 18 defa da rakiplerine mağlup oldu. 6 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 31 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 58 gole engel olmadı.

Müzede 2 Avrupa kupası

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.

Avrupa'da önemli başarılar

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi. Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli idaresinde aldığı başarılı sonuçlarla “Avrupa Fatihi” unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.

FALCAO FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı, Real Madrid'e karşı forma giyemeyecek.

Aşil tendonunda ağrısı olan ve ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödemi bulunan Falcao, yaklaşık 1 aydır formasından uzak. Kolombiyalı golcü, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Real Madrid, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarının ardından ikinci Real Madrid müsabakasında da sahaya çıkamayacak.

Süper Lig'deki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da sahadaki yerini alamayacak.

Galatasaray'ı Madrid'de 3 bin Aslan destekleyecek

Galatasaray'ın Real Madrid ile yapacağı Şampiyonlar Ligi maçında 3 bin Galatasaray taraftarının yer alması bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 4. maçında İspanya'da Real Madrid'e konuk olacak.

Sarı kırmızılı takımı Madrid'de 3 bin Galatasaray taraftarının desteklemesi bekleniyor.

3 bin Galatasaray taraftarı, Santiago Bernabeu'da oynanacak maçı stattan takip edecek.

REAL MADRİD'DE İLGİNÇ GELİŞMELER

Galatasaray, Real Madrid deplasmanında puan arayacak. Real Madrid'de ise gündem bir kez daha teknik direktör Zinedine Zidane...

İspanyol El Chiringuito kanalının iddiasına göre durum şöyle;

''Real Madrid'in Galatasaray'a kaybetmesi durumunda Zidane kovulabilir. Zidane'ın kovulması durumunda Raul göreve gelecek.''

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