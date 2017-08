Barcelona'ya bir Türk daha!

İstanbul’da 2 yıl önce düzenlenen seçmelerde futbol devi Barcelona Futbol Kulübü’nün alt yapısına seçilip İspanya’ya giden Adıyamanlı 12 yaşındaki Kaan Sarmısakçı, kendisini geliştirip dünya yıldızı bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Sarmısakçı, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona Futbol Kulübü tarafından 2015 yılında İstanbul’un Pendik İlçesi’nde düzenlenen alt yapı seçmelerini kazanıp bu takımla sözleşme imzaladı.

2 yıldır İspanya’da Barcelona’nın alt yapısında forma giyen ve eğitimini de bu ülkede sürdüren Kaan, tatil için memleketi Adıyaman’a geldi. Tatilinde de amatör takımlarda futbolcu olan ağabeyleriyle antrenman yapan Kaan Sarmısakçı, dünya yıldızı bir oyuncu olup, milli formayı da gururla terletmeyi arzuladığını söyledi. Futbol sevgisini ağabeylerinden aldığını belirten Kaan Sarmısakçı, şöyle konuştu:

“Futbolu çok seviyorum. Ağabeylerim ile 4- 5 sene antrenmana gittim ve kendimi geliştirdim. Ağabeylerimin nasıl teknik yaptıklarını izledim. Şimdi Barcelona'dayım. Hocalarım orada bana iyi davranıyor. Ağabeylerimden daha iyi futbolcu olmak istiyorum. Ülkemi temsil etmek benim için gurur. İnşallah ay- yıldızlı formayı giyerek o formayı terletebilirim. Ronaldo gibi olmak isterim. Adam iyi, mükemmel tekniği var. Hızı var. Orada okuluma devam ediyorum. Hayalim profesyonel futbolcu olmak.”

Kaan'ın annesi Ayşe Sarmısakçı ise, oğlunun futbola ilgili olduğunu ve başarılı olacağına inandığını ifade ederek, “Hocaları çok seviyor kendisini. Oğlumu İspanya’da görmeye gittim. Güvenli ve disiplinli yer. Her annenin bu duyguyu yaşamasını isterim. Her anne böyle futbol seven çocukları varsa arkasında dursun. Oğlumun ay- yıldızlı formayı giysin istiyorum. Ronaldo'yu örnek alıyor; hangi saatte uyuyor, ne yiyor, hepsini taklit ediyor. Sağlığına dikkat eden bir çocuk. Oğlum için en iyisini diliyorum. Maddi anlam da oğluma destek olamıyorum” diye konuştu. (Sözcü)