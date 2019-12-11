MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBarcelona'nın 17'lik yıldızı Fati rekor kırdı!
GeriFutbol Barcelona'nın 17'lik yıldızı Fati rekor kırdı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
11.12.2019 - 01:09, Son Güncelleme:

Barcelona'nın 17'lik yıldızı Fati rekor kırdı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Barcelona'nın 17'lik yıldızı Fati rekor kırdı!

Inter deplasmanında Barcelona'nın 2. golünü atan Ansu Fati, 17 yaş 40 gün ile Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç golcüsü oldu.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1 mağlup ettiği maçta rekor kırıldı.

Ansu Fati, Inter deplasmanında attığı golle 17 yaş 40 gün ile Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç golcüsü oldu.

Ayrıca genç yıldız oyuna 85. dakikada dahil olurken 86. dakikada takımını öne geçirmeyi başardı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle