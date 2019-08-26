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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.08.2019 - 20:48, Son Güncelleme:

Barcelona'dan Real Betis'e "tweet" özrü

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Barcelona Kulübü, futbol takımının 5-2 kazandığı maçtan sonra sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım nedeniyle rakip Real Betis'ten özür diledi.

Barcelona Kulübü, futbol takımının, İspanya 1. Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Real Betis'i 5-2 yendiği maçtan sonra sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım nedeniyle rakibinden özür diledi. 

Nou Camp Stadı'ndaki maçın ardından Barcelona Kulübünün İngilizce Twitter hesabından atılan "tweet"te, Real Betis'ten transfer edilen ve eski takımına karşı ilk kez oynayan Junior Firpo'nun fotoğrafına yer verilerek 5 gole atıfta bulunan bir ifade kullanıldı. 

Barcelona formalı Firpo'nun elini kaldırarak selam verdiği fotoğrafın üzerinde "Junior biliyor" ifadesi yer alan "tweet"te, el işaretini 5 golle dalga
geçme olarak yorumlayan Real Betis taraftarları, sosyal medyada Barcelona'yı eleştiren mesajlar paylaştı. 

Konuyla ilgili Barcelona Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barça, pazar gecesi oynanan maçtan sonra attığı tweette, Real Betis'te ve taraftarında hakaret olarak algılanan her türlü şeyden dolayı en samimi özürlerini sunar. Hakaret etme amacı yoktu ama Junior için çok özel olan gecede o mesajı yayımlamakta hata ettik." ifadeleri kullanıldı. 

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