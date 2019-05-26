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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
26.05.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Barcelona'dan geliyor! Fenerbahçe...

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Barcelona'dan geliyor! Fenerbahçe...

Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe, Barcelona’nın gözden çıkardığı Brezilyalı orta saha Rafinha’yı istiyor.

Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Fenerbahçe transferde işi sıkı tutuyor. Süper Lig henüz bitmemiş olmasına rağmen çalışmalarına hız veren Kanarya, Barcelona'nın gözden çıkardığı orta saha oyuncusu Rafinha'nın peşine düştü. İki tarafın ilk görüşmeyi yaptığı belirtildi.

TRANSFER RAFİNHA'YA BAĞLI!

F.Bahçe Yönetimi önümüzdeki günlerde Barcelonalı yetkililerle bir kez daha bir araya gelecek ve transfer şartlarını masaya yatıracak. Transferde Rafinha'nın tutumu belirleyici olacak.

İSPANYA'DAN AYRILACAK

İspanyol medyasına açıklamalarda bulunan Rafinha, gelecek sezon İspanya dışına çıkmak istediğini belirtti. 26 yaşındaki futbolcu, Brezilya Milli Takımı'nda 2 kez forma giydi ve 1 gol attı.

7 YILDIR BARÇA'DA OYNUYOR

Barcelona altyapısında yetişen ve 7 yıldır Katalan kulübünde forma giyen Rafinha, Inter ve Celta'da kiralık oynadı. Barcelona yeni sezonda onu kadrosunda düşünmediği için tekliflere açık.

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Barcelonadan geliyor Fenerbahçe...

Barcelona'nın Inter'i 2-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında, gollerden birini Rafinha atmıştı...

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