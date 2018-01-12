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Barcelona'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Barcelona İletişim Direktörü Lazaro, Arda Turan transferi konusunda herhangi bir gelişmenin olmadığını kaydetti.

BeIN Sports
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Barcelona İletişim Direktörü Jose Manuel Lazaro, Arda Turan'ın transferi ile ilgili beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu. Lazaro açıklmasında, "An itibariyle Arda Turan konusunda yeni bir gelişme yok. Transferde mevcut durum devam ediyor." dedi.

GÜMÜŞDAĞ: HAYIRLI OLACAK İNŞALLAH

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Başkan Vekili ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın transferiyle ilgili bir meclis üyesinin sorusu üzerine, "Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı olacak inşallah" dedi.

İBB Meclisi'nin Ocak ayı oturumunda, Arda Turan'ın transferi konuşuldu.

İBB Meclisi Başkan Vekili ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, CHP'li Hüseyin Sağ'ın Arda Turan transferinin son durumunu sorması üzerine, "Görüşmeler devam ediyor. Hayırlı olacak inşallah" dedi.

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