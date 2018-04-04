Barcelona - Roma maçına iddaa oynayacakların dikkatine!
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile Roma karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele öncesi iki takım hakkındaki önemli bilgiler şu şekilde...
Barcelona - Roma, takımlardan son haberler, iddaa oranları
- Barcelona üst üste 11. kez çeyrek finalde, Roma ise 10 yıl aradan sonra bu tura yükselmeyi başardı.
- Maçın hakemi Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie.
- Hollandalı hakem, Roma’nın geçen sezon Avrupa Ligi’ndeki Villarreal deplasmanında düdük çalmıştı. Dzeko hat-trick yaparak geceye damga vurmuş, Roma karşılaşmayı 4-0 kazanmıştı.
- Barcelona’da Busquets’in ufak bir sakatlığı var ama oynamasına engel değil.
- Sağ bek Sergi Roberto sarı kart cezası sınırında.
- Evlerindeki son 6 maçta 13 gol attılar, bu 6 maçın 5’inde kalelerini gole kapattılar.
- İlginç bir not da bu sezon attıkları 76 golün sadece 5’inin ilk 15 dakika içinde gelmesi.
- Roma’da ise milli gururumuz Cengiz Ünder kadroda yok. Nainggolan kafilede yer aldı, durumu maç saati netleşecek.
- Sol açık Diego Perotti ve stoper Kostas Manolas sarı kart cezası sınırında.
- Serie A’da oynadıkları son 8 maçın 6’sını kazandılar, deplasmandaki son 8 resmi maçın ise sadece 1’ini kaybettiler.
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