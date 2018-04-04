Barcelona - Roma maçına iddaa oynayacakların dikkatine!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
04.04.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

Barcelona - Roma maçına iddaa oynayacakların dikkatine!

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Barcelona - Roma maçına iddaa oynayacakların dikkatine!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile Roma karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele öncesi iki takım hakkındaki önemli bilgiler şu şekilde...

Barcelona - Roma, takımlardan son haberler, iddaa oranları

- Barcelona üst üste 11. kez çeyrek finalde, Roma ise 10 yıl aradan sonra bu tura yükselmeyi başardı.

- Maçın hakemi Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie.

- Hollandalı hakem, Roma’nın geçen sezon Avrupa Ligi’ndeki Villarreal deplasmanında düdük çalmıştı. Dzeko hat-trick yaparak geceye damga vurmuş, Roma karşılaşmayı 4-0 kazanmıştı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 163Barcelona - Roma
    3
    MS1
    1,10
    17239kez oynandı
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- Barcelona’da Busquets’in ufak bir sakatlığı var ama oynamasına engel değil.

- Sağ bek Sergi Roberto sarı kart cezası sınırında.

- Evlerindeki son 6 maçta 13 gol attılar, bu 6 maçın 5’inde kalelerini gole kapattılar.

- İlginç bir not da bu sezon attıkları 76 golün sadece 5’inin ilk 15 dakika içinde gelmesi.

- Roma’da ise milli gururumuz Cengiz Ünder kadroda yok. Nainggolan kafilede yer aldı, durumu maç saati netleşecek.

- Sol açık Diego Perotti ve stoper Kostas Manolas sarı kart cezası sınırında.

- Serie A’da oynadıkları son 8 maçın 6’sını kazandılar, deplasmandaki son 8 resmi maçın ise sadece 1’ini kaybettiler.

İddaa Tahminleri - 4 Nisan 2018Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 4 Nisan Çarşamba İddaa programından, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçları ve Milano Derbisi'ni sizler için analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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