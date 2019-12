Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı yayın bilgileri)

Tüm dünyanın heyecanla beklediği Barcelona ve Real Madrid’in nefes kesen mücadelesi El Clasico için nefesler tutuldu... Dünya futbolunun iki devi Barcelona ile Real Madrid’i karşı karşıya getirecek El Clasico 18 Aralık Çarşamba akşamı oynanacak.

LaLiga’da 10 yıl sonra ilk kez iki takım aynı puanla El Clasico’ya çıkacak. Sociedad deplasmanında 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Griezmann ve Suarez’in golleriyle 2-1 öne geçmeyi başaran Barcelona, Alexander Isak’ı durduramamış ve 1 puana razı olmuştu. Haftanın kapanışında Mestalla’da maçın son anlarına 1-0 mağlup durumda giren Real Madrid ise Benzema’nın golüyle 1 puanı kurtarmayı başarmıştı.

Futbol tarihinin en çok merak edilen maçı öncesinde iki tarafında 35’er puanı bulunuyor. Tarafların en önemli gol umutları Messi ve Benzema’nın da 12’şer golü var ve krallık yarışında iki isim zirveyi paylaşıyor. Kariyerinde 25 El Clasico oynayan Messi, bu maçlarda 18 kez ağları havalandırırken, Uruguay’lı Suarez, 10 El Clasico’da 9 gole imza attı. Barcelona’nın hücumdaki diğer ismi Griezmann ise kariyerinin ilk El Clasico heyecanını bu maçla yaşayacak. Real Madrid cephesinde ise Benzema’nın hücum hattında partnerlerinin kim olacağı merak ediliyor. Büyük maçları seven Bale, genç yıldızlar Rodrygo ve Vinicius Jr, yeni transfer Jovic ve tekniğiyle ön plana çıkan Isco, Zidane’nin alternatifleri. Hücumcular kadar iki tarafın kalecileri de maçta ön planda olacak isimler konumunda. Ligin en iyi pas isabet oranına sahip kalecisi Ter Stegen ile onu takip eden Courtois takımları adına kilit rol oynayacak.

