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Barcelona Pique ile nikah tazeledi! 500 milyon euro....

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, İspanyol defans oyuncusu Gerard Pique'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Hürriyet Haber
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Barcelona Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki futbolcunun kontratının 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı. Serbest kalma bedeli 500 milyon avro olarak belirlenen oyuncuyu 4 yıl daha kulüpte tutacak anlaşmanın imza tarihi ise henüz belirlenmedi.

Barcelona'nın altyapısına 1997 yılında dahil olan Pique, çeşitli yaş gruplarında gelişim gösterdi. 2004'te Manchester United forması giymek için La Masia'dan ayrılan 30 yaşındaki oyuncu, bir sezon Zaragoza'da kiralık oynayarak La Liga'da top koşturdu.

2008'de Barcelona'ya katılan Pique, Katalan takımında 3 Şampiyonlar Ligi, 6 La Liga şampiyonluğu, 5 Kral Kupası, 3 İspanya Süper Kupa, 3 Avrupa Süper Kupa ve 2 Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşadı. Barcelona'da 422 maça çıkan savunma oyuncusu, 37 gol attı.

Futbol

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