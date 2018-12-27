Barcelona Lassa Anadolu Efes maçı ile Avrupa'nın bir numaralı basketbol turnuvasında mücadele devam ediyor. Karşılaştıkları 8 mücadeleden üçünü kazanan Anadolu Efes, beş maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Peki, Barcelona Lassa Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

BARCELONA LASSA ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 15. Hafta mücadelesinde Barcelona Lassa, temsilcimiz Anadolu Efes'i sahasında ağırlayacak. 27 Aralık Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 15. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında bugün ve 28 Aralık Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak ve ilk devre tamamlanacak.



Ligde bir galibiyetle son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen, bugün evinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.



Şu ana kadar çıktığı 14 maçta 9 galibiyet alan Anadolu Efes, bugün deplasmanda İspanya ekibi Barcelona Lassa ile mücadele edecek. Palau Blaugrana'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 23.00'te oynanacak.



Avrupa Ligi'nde 13 galibiyete sahip lider Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda cuma günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek.



PROGRAM



THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:



Bugün:

20.00 Khimki (Rusya) - Baskonia (İspanya)

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos (Yunanistan)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes



28 Aralık Cuma:

20.30 Fenerbahçe Beko - Real Madrid (İspanya)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya)

22.30 Bayern Münih (Almanya) - Buducnost VOLI (Karadağ)

23.00 Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)

AVRUPA'DA 635 MAÇ



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 636. maçına çıkacak.



Uluslararası organizasyonlarda 635 maç yapan lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 349 galibiyet aldı, 286 kez de mağlup oldu.



2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 388. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 387 karşılaşmada 192 galibiyet ve 195 yenilgi gördü.



BARCELONA LASSA'YA KARŞI 8 GALİBİYET



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Barcelona Lassa ile 24 kez karşılaştı.



Lacivert-beyazlı takım, İspanya ekibiyle Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda 8 galibiyet elde etti, 16 defa sahadan yenik ayrıldı.



ERGİN ATAMAN: "KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"



Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Barcelona Lassa deplasmanından galibiyet çıkarmak istediklerini belirtti.



Barcelona Lassa deplasmanında Avrupa Ligi'nde ilk yarının son maçına çıkacaklarını ifade eden Ataman, "Rakibimiz, son iki maçında değişik bir grafik çizdi. Evlerinde Olympiakos’a kaybettiler, sonra da Baskonia'yı deplasmanda mağlup ettiler. Barcelona, kadrosu çok zengin bir takım. Özellikle oyun kurucu pozisyonunda Heurtel ve Pangos, oyuna tesir eden oyuncular. Kuric, skorer bir isim. Pota altında da Singleton ve Tomic gibi çok tecrübeli oyuncuları var ama biz de kendimize güveniyoruz ve bu deplasmandan galibiyet çıkarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Lacivert-beyazlıların Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic ise zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz iyi basketbol oynayan bir takım. İspanya liginde belki daha iyi sonuçlar aldılar ama Avrupa Ligi'nde de bazı maçları şanssızlıklarından kaybettiler. Geçen hafta Baskonia’yı yenmeleri eminim ki onlara güven verdi. Başantrenörleri Pesic, mutlaka bizim hücumumuzu rahatsız edecek savunma üzerinde yoğunlaşacaktır." ifadelerini kullandı.