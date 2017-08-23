Barcelona hoş geldin Di Maria mesajı yayınladı ama...

Katalan devinin Twitter hesabı bir grup siber hırsız taranfından saldırıya uğradı.
Hesabı ele geçirenler, ”Barcelona’ya hoş geldin Di Maria” paylaşımı yaptı. Barcelona, hesabın geri alınmasının ardından Twitter’dan bir açıklama yayınlayarak hacklendiklerini doğruladı.
CNN ve Netflix'in sosyal medya hesaplarını da ele geçiren OurMine adlı hacker grubu, İspanyol devinin Twitter hesabını ele geçirdikten sonra ''Merhaba Barcelona. Biz, OurMine'ız. Lütfen bizimle iletişime geçiniz'' şeklinde bir gönderi daha paylaştı.
Ardından hesabı geri alan Barcelona, hacklendiklerini doğruladı ve taraftarlara sorunun en kısa süre içinde çözüleceğini belirtti. (Goal)