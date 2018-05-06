Barcelona 10 kişi devrilmedi!
İspanya La Liga'da Barcelona, Nou Camp'ta oynanan El Clasico'da da devrilmedi. Katalanlar'ın 45 dakika 10 kişi oynadığı mücadele 2-2 eşitlikle son buldu.
İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona, evinde ezeli rakibi Real Madrid'i konuk etti. Heyecanı ve tansiyonu yüksek geçen karşılaşma 2-2 eşitlikle son buldu. Bu skorun anlamı, Barcelona'nın bu sezonki namğlup unvanını devam ettirmesi oldu. Katalanlar sezonu yenilgisiz olarak bitirip tarihe geçmek istiyor.
Barcelona 10. dakikada Luis Suarez'in golüyle öne geçerken 14'te Cristiano Ronaldo eşitliği sağladı. 1-1 biten ilk devrede Sergi Roberto 45'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Valverde'nin takımı oyunun geri kalanını 10 kişi sürdürdü.
El Clasico'larda 4 maçtır boş geçen Lionel Messi 52'de fileleri sarsarak durumu 2-1'e getirdi. Real Madrid'de ise Gareth Bale'in 72. dakikadaki şık golü skoru tayin etti.
Bu skorla Barcelona 87 puana yükseldi. Real Madrid ise 72 puanla 3. sırada haftayı kapadı. Barça ligde bir sonraki maçını evinde Villarreal ile oynayacak. Real Madrid ise Sevilla deplasmanına gidecek.
INIESTA VEDA ETTİ
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Barcelona'nın yaşayan efsanesi Andres Iniesta, 58. dakikada değiştirildi. Alkışlar eşliğinde oyunu terk eden İspanyol futbolcu, son derbisini Nou Camp'ta oynadı. Iniesta sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklamıştı.
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