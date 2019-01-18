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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA / Foto: AP
18.01.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Barça, zorlanmadan çeyrek finalde! İhraç iddiası...

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Barça, zorlanmadan çeyrek finalde! İhraç iddiası...

Barcelona, İspanya Kral Kupası son 16 turunun rövanşında sahasında oynadığı maçta Levante'yi 3-0 yenen Barcelona çeyrek finale yükseldi.

Barcelona'nın gollerini Ousmane Dembele (Dk. 29 ve Dk. 31) ve Lionel Messi (Dk. 54) attı. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybeden Barcelona, rövanşta aldığı 3-0'lık galibiyet ile kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

BARÇA'YA İHRAÇ KAPIDA MI?

Bu arada Levante Kulübü Başkanı Quico Catalan, Barcelona'nın son 16 turunun ilk maçında kural hatası yaptığı gerekçesiyle hükmen mağlup sayılması için yasal süre geçmiş olmasına rağmen İspanya Futbol Federasyonu'na (RFEF) başvuracaklarını açıkladı.

Barcelona'nın alt yapısındaki Barcelona B takımından çağırarak ilk maçta oynattığı Chumi'nin 3. ligdeki Castellon maçında gördüğü 5. sarı karttan dolayı cezalı duruma düştüğü ve Kral Kupası'nda da oynatılmaması gerektiği iddia ediliyor.

Barcelona Kulübü ise Chumi'nin Barcelona B'nin Alcoyano'ya karşı oynadığı maçta kadroya alınmayarak kart cezasını yerine getirdiğini savunuyor.

RFEF'in kuralları gereği Levante'nin itirazını 10 Ocak'ta oynanan ilk maçtan sonraki iki gün içinde yapması gerekiyordu. İspanyol basını, Barcelona'nın kural hatası yaptığını ancak Levante'nin itirazını yasal sürenin dışında yapacak olmasından dolayı RFEF'in ne karar vereceğinin beklenmesi gerektiği yorumları yapılıyor.

ÇEYREK FİNALE KALANLAR

Kral Kupası'nda çeyrek finale kalan diğer takımlar şöyle sıralandı: Real Madrid, Sevilla, Girona, Valencia, Real Betis, Espanyol, Getafe. 

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