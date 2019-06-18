Banega transferi bitti, işte alacağı ücret! | Son dakika transfer haberleri...
Sarı kırmızılı ekip gelecek sezon için transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Takımdan gönderilecek ve transfer edilecek isimler konusunda koşuşturma sürerken, Cimbom'un listesindeki Ever Banega'yla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fox Sports muhabiri Jorge Baravalle, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın Ever Banega transferini bitirdiğini iddia etti. Bravalle yaptığı paylaşımda, sarı kırmızılı ekibin Banega'yı 3 yıllığına renklerine bağlayacağını ve transferin Galatasaray'a maliyetinin 4 milyon euro olacağını duyurdu.
Bravelle ayrıca, Cimbom'un transferi bu hafta içerisinde resmen duyuracağını ifade etti. 30 yaşındaki Arjantinli oyuncu 1.74 boyunda. Temmuz 2017'de Inter'den Sevilla'ya 7 milyon euro'ya transfer olan Banega'nın İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecek.
Transfermarkt'a göre, Banega'nın şu anki piyasa değeriyse 15 milyon euro. Tüm bu gelişmeler sonrası Ever Banega'nın menajeri Ali Baransel'e Banega transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Santiago Hirsig: MLS ve Fransa Ligue 1'den teklifler olduğunu ve son kararı Banega'nın vereceğini söyledi.
Ayrıca Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan da Banega transferi hakkında bilgi verdi. Murat Özbostan "Galatasaray'ın Banega ile 3 milyon Euro'dan 2 1 yıllık anlaşmaya yakın olduğunu biliyorum. Bonserviste bazı pürüzler vardı. Ben bu hafta Banega'nın İstanbul'a geleceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kozu transferde elini güçlendiriyor." dedi.
TERİM'İN İLK TERCİHİ BANEGA
Teknik Direktör Fatih Terim'in, orta sahanın 3 ayrı bölgesinde de görev yapabilen Banega'yı 'orkestra şefi' gibi gördüğü, hem de birçok mevkide forma giyebildiği için takımında görmek istediği belirtilmişti. Sarı-kırmızılılarda Banega'nın transferi resmileşmesi halinde Belhanda'ya iyi teklif gelirse bu da değerlendirmeye alınacak. UEFA'nın finansal fair-play kurallarına ters düşmek istemeyen Galatasaray yönetimi, transferde kılı kırk yararak hareket ettiği için Banega transferi de kriterlere son derece uygun görünüyor.
GALATASARAY HEYECAN VERİCİ
Ever Banega, Galatasaray'a yeşil ışık yakmıştı! Boca Juniors'ın da ilgilendiği Banega ne ülkesine dönmeye ne de Sevilla ile yeni mukavele yapmaya sıcak baktığı biliniyordu. Banega, Galatasaray'ın ilgisinden memnun olduğunu belirtirken, "Hem teklif çok güzel hem de Galatasaray'da oynamak heyecan verici" demişti.
MESSI'NİN DE BEĞENDİĞİ İSİM!
Arjantin Milli Takımı forması da giyen Banega, hücum ve savunma aksiyonlarını çok iyi yapan, oyunu iki yönüyle de etkili oynayabilen bir futbolcu olarak beğeni topluyor. Yıldız futbolcuya en büyük övgülerden biri milli takımdan arkadaş Messi'den gelmişti. Messi, Banega için, "Ever, takım arkadaşlarının işlerini kolaylaştıran ender yıldızlardan biri. Çok ama çok özel bir futbolcu" açıklamasını yapmıştı.
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