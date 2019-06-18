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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
18.06.2019 - 07:45, Son Güncelleme:

Banega transferi bitti, işte alacağı ücret! | Son dakika transfer haberleri...

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Banega transferi bitti, işte alacağı ücret! | Son dakika transfer haberleri...

Sarı kırmızılı ekip gelecek sezon için transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Takımdan gönderilecek ve transfer edilecek isimler konusunda koşuşturma sürerken, Cimbom'un listesindeki Ever Banega'yla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

 

Fox Sports muhabiri Jorge Baravalle, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın Ever Banega transferini bitirdiğini iddia etti. Bravalle yaptığı paylaşımda, sarı kırmızılı ekibin Banega'yı 3 yıllığına renklerine bağlayacağını ve transferin Galatasaray'a maliyetinin 4 milyon euro olacağını duyurdu.

Bravelle ayrıca, Cimbom'un transferi bu hafta içerisinde resmen duyuracağını ifade etti. 30 yaşındaki Arjantinli oyuncu 1.74 boyunda. Temmuz 2017'de Inter'den Sevilla'ya 7 milyon euro'ya transfer olan Banega'nın İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2020'de sona erecek.

Transfermarkt'a göre, Banega'nın şu anki piyasa değeriyse 15 milyon euro. Tüm bu gelişmeler sonrası Ever Banega'nın menajeri Ali Baransel'e Banega transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Santiago Hirsig: MLS ve Fransa Ligue 1'den teklifler olduğunu ve son kararı Banega'nın vereceğini söyledi.

Ayrıca Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan da Banega transferi hakkında bilgi verdi. Murat Özbostan "Galatasaray'ın Banega ile 3 milyon Euro'dan 2 1 yıllık anlaşmaya yakın olduğunu biliyorum. Bonserviste bazı pürüzler vardı. Ben bu hafta Banega'nın İstanbul'a geleceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kozu transferde elini güçlendiriyor." dedi.

TERİM'İN İLK TERCİHİ BANEGA

Teknik Direktör Fatih Terim'in, orta sahanın 3 ayrı bölgesinde de görev yapabilen Banega'yı 'orkestra şefi' gibi gördüğü, hem de birçok mevkide forma giyebildiği için takımında görmek istediği belirtilmişti. Sarı-kırmızılılarda Banega'nın transferi resmileşmesi halinde Belhanda'ya iyi teklif gelirse bu da değerlendirmeye alınacak. UEFA'nın finansal fair-play kurallarına ters düşmek istemeyen Galatasaray yönetimi, transferde kılı kırk yararak hareket ettiği için Banega transferi de kriterlere son derece uygun görünüyor.

GALATASARAY HEYECAN VERİCİ

Ever Banega, Galatasaray'a yeşil ışık yakmıştı! Boca Juniors'ın da ilgilendiği Banega ne ülkesine dönmeye ne de Sevilla ile yeni mukavele yapmaya sıcak baktığı biliniyordu. Banega, Galatasaray'ın ilgisinden memnun olduğunu belirtirken, "Hem teklif çok güzel hem de Galatasaray'da oynamak heyecan verici" demişti.

MESSI'NİN DE BEĞENDİĞİ İSİM!

Arjantin Milli Takımı forması da giyen Banega, hücum ve savunma aksiyonlarını çok iyi yapan, oyunu iki yönüyle de etkili oynayabilen bir futbolcu olarak beğeni topluyor. Yıldız futbolcuya en büyük övgülerden biri milli takımdan arkadaş Messi'den gelmişti. Messi, Banega için, "Ever, takım arkadaşlarının işlerini kolaylaştıran ender yıldızlardan biri. Çok ama çok özel bir futbolcu" açıklamasını yapmıştı.

 

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