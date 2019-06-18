Sneijder bombası patlıyor! Geri dönüyor... | Transfer haberleri...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSneijder bombası patlıyor! Geri dönüyor... | Transfer haberleri...
GeriFutbol Sneijder bombası patlıyor! Geri dönüyor... | Transfer haberleri...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
18.06.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

Sneijder bombası patlıyor! Geri dönüyor... | Transfer haberleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sneijder bombası patlıyor! Geri dönüyor... | Transfer haberleri...

Mehmet Altıparmak yönetiminde Play-Off şampiyonu olarak Süper Lig’e yükseldikten sonra takımın başına Sumudica’yı getiren Gazişehir’de şimdi gözler transferde.

Tarihinde ilk kez dev arenada mücadele edecek olan Güneydoğu ekibi, büyük bombalar peşinde. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Kırmızı-Siyahlılar, son olarak Al Gharafa forması giyen dünyaca ünlü yıldız Wesley Sneijder’e teklif götürdü. Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Katar’ın yolunu tutan ve 2 yıllık kontratının sonuna gelen 35 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde yine Galatasaray’a önerilmiş, ancak veto yemişti. Kariyerine Türkiye’de devam etmeye sıcak bakan Hollandalı 10 numara için Gazişehir son derece istekli.

Ayhan Akman devrede

Geride kalan sezonda Adana Demirspor’un da gündemine aldığı Sneijder’e yıllık 1.5 milyon Euro’luk bir öneri gittiği öğrenildi. Sportif direktörlüğünü Ayhan Akman’ın yaptığı Gazişehir’in bu transferi gerçekleştirmek adına tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

134 kez milli

Hollanda Milli Takımı’yla kariyeri boyunca 134 maça çıkan Wesley Sneijder, tam 30 gol attı. Portakallar’ın en fazla formasını giyen oyuncu unvanına sahip olan ve ülkesinin en önemli yıldızlarından biri olarak göze çarpan yıldız oyuncu yeni sezonda Gazişehir forması giyebilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Sneijder bombası patlıyor! Geri dönüyor... | Transfer haberleri...
Anadolu Efes'ten Luigi Datome açıklaması
Frosinone, teknik direktörlüğe Nesta'yı getirdi
Gençlerbirliği'nde yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu