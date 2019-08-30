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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.08.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Bandırmaspor'da mali sorunlar aşıldı, 17 transfere lisans çıktı

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Bandırmaspor'da mali sorunlar aşıldı, 17 transfere lisans çıktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Bandırmaspor kurduğu güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

Yeni yönetimle birlikte mali sorunları aşan Bandırmaspor, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda (UÇK) bulunan dosyaları, futbolcularla yapılan anlaşma ve ödemelerin ardından çözdü. 3.5 milyon TL'lik ödeme yapan bordo beyazlı yönetim, bu yaz yapılan 17 transfere de lisans çıkardı.

Marmara bölgesi ekibi, 42 yaşındaki genç ve başarılı teknik direktörü Serdar Bozkurt yönetiminde sezona moralli giriyor. Bandırmaspor son olarak kadrosuna 2 önemli ismi kattı. Geçen sezon Adanaspor forması giyen tecrübeli stoper Onur Akbay ile adını Beşiktaş'ta duyuran ve 2018-2019 sezonunda Sarıyer'de top koşturan Ali Kuçik, Bandırmaspor'a katıldı.

Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez şampiyonluk için iddialı bir takım kurduklarını söyledi. Transfer çalışmalarını tamamladıklarını belirten Göçmez, ''Hedefimiz Bandırmaspor’da kurduğumuz kurumsal sistemin devamını sağlamak ve gelir artırıcı projeler üretmek olacak'' dedi.
Bandırmaspor, sezonu 1 Eylül Pazar günü Van Büyükşehir Belediyspor deplasmanında açacak.

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