Balıkesirspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Balıkesirspor Baltok karşısında turu geçmek adına mücadele edecek. Trabzon'da oynanan son 16 turu ilk maçında Trabzonspor rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Futbolseverler maça kısa bir süre kala müsabakanın yayınlanacağı kanal ve saatine yönelik araştırmalarına hız verdi. Peki, Balıkesirspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkacak takımlar son 16 turu rövanş müsabakalarının ardından belli olacak. Bu kapsamda, Balıkesirspor Baltok ile Trabzonspor bu akşam karşı karşıya gelecek. İşte, Balıkesirspor Trabzonspor maçına dair detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine getirmeyi hedefleyen, son 16 turu ilk maçında sahasında Balıkesirspor Baltok’u 2-1’lik skorla mağlup eden bordo-mavililer, bu akşam deplasmanda rakibi karşısında tur için gerekli skoru alarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak. Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20:30’da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.
ALTYAPIDAN TAKVİYE
Trabzonspor’da bu maç öncesi Amiri ile Hosseini ülkelerinin milli takımında yer alırken, sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Pereira’nın ise tedavileri devam ediyor.
Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan Ekuban ile aynı maça iğne ile çıktığı belirtilen Rodallega’nın oynayıp oynamayacağına yapılacak son kontrollerin ardından karar verileceği belirtildi.
Eksik oyuncu sayısı fazla olan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman’ın Murat Cem ve Abdulkadir Parmak gibi isimlere bu maçta forma vermesi bekleniyor.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan- Kamil Ahmet, Toure, Hüseyin, Novak, Yusuf, Murat Cem, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban
Sakat: Onazi, Sosa, Pereira, Rodallega*
Cezalı: Yok
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