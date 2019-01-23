Balıkesirspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriBalıkesirspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
GeriSpor Balıkesirspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
23.01.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Balıkesirspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balıkesirspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Balıkesirspor Baltok karşısında turu geçmek adına mücadele edecek. Trabzon'da oynanan son 16 turu ilk maçında Trabzonspor rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Futbolseverler maça kısa bir süre kala müsabakanın yayınlanacağı kanal ve saatine yönelik araştırmalarına hız verdi. Peki, Balıkesirspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkacak takımlar son 16 turu rövanş müsabakalarının ardından belli olacak. Bu kapsamda, Balıkesirspor Baltok ile Trabzonspor bu akşam karşı karşıya gelecek. İşte, Balıkesirspor Trabzonspor maçına dair detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine getirmeyi hedefleyen, son 16 turu ilk maçında sahasında Balıkesirspor Baltok’u 2-1’lik skorla mağlup eden bordo-mavililer, bu akşam deplasmanda rakibi karşısında tur için gerekli skoru alarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak. Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20:30’da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

ALTYAPIDAN TAKVİYE

Trabzonspor’da bu maç öncesi Amiri ile Hosseini ülkelerinin milli takımında yer alırken, sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Pereira’nın ise tedavileri devam ediyor.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan Ekuban ile aynı maça iğne ile çıktığı belirtilen Rodallega’nın oynayıp oynamayacağına yapılacak son kontrollerin ardından karar verileceği belirtildi.

Eksik oyuncu sayısı fazla olan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman’ın Murat Cem ve Abdulkadir Parmak gibi isimlere bu maçta forma vermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan- Kamil Ahmet, Toure, Hüseyin, Novak, Yusuf, Murat Cem, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban

Sakat: Onazi, Sosa, Pereira, Rodallega*

Cezalı: Yok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Forvet yoksa istifa! Büyük isyan...

Balıkesirspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Kadınlar Avrupa Kupası'nda Türk gecesi!

Raonic, Avustralya Açık'a veda etti