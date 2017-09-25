Balıkesir'de 3 puan çıkmadı

Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Serkan Çınar, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Hanoğlu
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz (Dk. 68 Cumali Bişi), Nizamettin Çalışkan (Dk. 85 Aissati), Mehmet Boztepe (Dk. 61 Sedat Şahintürk), Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Burak Çalık, Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Petrucci, Recep Niyaz (Dk. 74 Süleyman Koç), Saadane, Samudio, Oğulcan Çağlayan, Milosevic, Özgür Çek (Dk. 80 Lincoln), Orhan Ovacıklı (Dk. 80 Halil İbrahim Sönmez)
Goller: Dk. 75 Nizamettin Çalışkan (Penaltıdan) (Balıkesirspor Baltok), Dk. 90 Samudio (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 66 Cüneyt Köz, Dk. 80 Cumali Bişi, Dk. 86 Glumac (Balıkesirspor Baltok), Dk. 77 Robin Yalçın, Dk. 78 Samudio, Dk. 80 Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)