Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet >Spor Haberleri >Futbol>Balıkesir'de 3 puan çıkmadı

Balıkesir'de 3 puan çıkmadı

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Serkan Çınar, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Hanoğlu

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz (Dk. 68 Cumali Bişi), Nizamettin Çalışkan (Dk. 85 Aissati), Mehmet Boztepe (Dk. 61 Sedat Şahintürk), Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo, Burak Çalık, Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Petrucci, Recep Niyaz (Dk. 74 Süleyman Koç), Saadane, Samudio, Oğulcan Çağlayan, Milosevic, Özgür Çek (Dk. 80 Lincoln), Orhan Ovacıklı (Dk. 80 Halil İbrahim Sönmez)

Goller: Dk. 75 Nizamettin Çalışkan (Penaltıdan) (Balıkesirspor Baltok), Dk. 90 Samudio (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Cüneyt Köz, Dk. 80 Cumali Bişi, Dk. 86 Glumac (Balıkesirspor Baltok), Dk. 77 Robin Yalçın, Dk. 78 Samudio, Dk. 80 Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)

BalıkesirsporRizesporTFF 1. LigAnadolu Kulüpleri
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL