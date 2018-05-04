Balıkesir evinde Manisa'yı dağıttı
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Balıkesirspor Baltok, Grandmedical Manisaspor'u 4-1 yendi.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Şahan Yılmaz, Emin Yıldırım
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen (Dk. 57 Vukovic), Oğuzhan Çapar, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan, Abdulkadir Özgen, Uğur Aygören, Sedat Şahintürk (Dk. 77 Mehmet Boztepe), Otoo (Dk. 68 Burak Çalık), Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Grandmedical Manisaspor: Zafer Görgen, Hüseyin Tok, Furkan Parsak (Dk. 77 Ömer Atiş), Akın Açık (Dk. 46 Alper Önal), Ulaş Doğuş Kaya, Asım Hamzaçebi, Ömer Mang (Dk. 17 Berk Cambaz), İlkay Gül, Kemal Temel, Ömer Buğdaycı, Kağan Miray Bağış
Goller: Dk. 27 Abdulkadir Özgen, Dk. 41 Nizamettin Çalışkan (Penaltıdan), Dk. 74 Burak Çalık, Dk. 82 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok), Dk. 38 Ulaş Doğuş Kaya (Grandmedical Manisaspor)
Sarı kart: Dk. 64 Berk Cambaz (Grandmedical Manisaspor)
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