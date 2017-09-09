Balıkesirspor Baltok deplasmanda güldü

TFF 1.Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü kendi sahasında Balıkesir Baltok'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Erkan Engin, Ahmet Şimşek, Mehmet Kağan Bingül
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz, Arif Morkaya (Dk. 74 Doka), Nduka (Dk. 84 Enes Kubat), Putsila, Kenan Özer (Dk. 62 Abdülkadir Kayalı), İlhan Parlak, Mehmet Umut Nayır
Balıkerspor Baltok: Atilla Özmen, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Glumac, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 65 Sedat Şahintürk), Foxi, Burak Çalık (Dk. 58 Otoo), Abdulkadir Özgen (Dk. 77 Cumali Bişi)
Goller: Dk. 57 Mehmet Umut Nayır (MKE Ankaragücü), Dk. 71 Otoo, Dk. 87 Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 38 Arif Morkaya, Dk. 66 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)