Bakkal: Bir buçuk pozisyon verdik, yenildik!

Bakkal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldiğinden beri takımının en kötü futbolu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Maçtaki performanslarının kendisine ve oyuncularına yakışmadığını belirten Bakkal, "Adem Büyük'ü durdurmamız gerekiyordu, başaramadık. Yenilgiyi hak ettik. Öne çok fazla çıkamadık. Pozisyon vermedik iyi kapandık ama pozisyon üretmemiz için ileri çıkmamız gerekiyordu bunu yapmadık. Bir buçuk pozisyon verdik. Çok ucuz şekilde mağlup olduk." ifadelerini kullandı.



- Malatyaspor cephesi



Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise maç öncesi kırmızı-siyahlı ekibi iyi analiz ettiklerini dile getirdi.

Rakiplerinin topu kendilerine bıraktığını ve hızlı hücumlarla gol aradığını vurgulayan Bulut, "Bu maçın da zor olacağını biliyorduk. Gençlerbirliği çok kompakt bir ekip. İyi hazırlandık. Trabzonspor galibiyetinin anlamlı olması için bu maçtan da puan çıkarmalıydık. İkili mücadele kazanma ve topa sahip olma oranlarımız rakibimizden yüksek. Az pozisyon oldu ama ikinci yarıda bulduğumuz golle galip geldik." diye konuştu.