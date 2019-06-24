Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir'den UEFA Başkanı Ceferin'e ziyaret

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleşen ziyarete, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Onur Alkın Kalkavan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Türk heyeti, ilk olarak UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile öğle yemeğinde bir araya gelirken ardından yapılan görüşmeler son derece samimi bir ortamda gerçekleşti. Görüşmelerde karşılıklı iş birliğinden duyulan memnuniyet dile getirilirken Türkiye ve Dünya futbol gündemdeki konularla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili son hazırlıklar ele alınırken, UEFA'nın futbolu yaygınlaştırma ve her kesimin futbol oynamasını amaçlayan UEFA Grow ve UEFA Grassroots çalışmaları konusunda yapılacak iş birliği kapsamındaki projeler değerlendirildi.

Bakan Kasapoğlu: "Sportif, mali ve idari dönüşümü gerçekleştirebilmek için çalışacağız"

Bakan Kasapoğlu, Türk Futbolu'nun yeni göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte artık yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, "Türkiye'nin Gençlik ve Spor Bakanı olarak Nyon'a, Nihat Özdemir bey ve TFF yönetimimin, UEFA başkanı dostumuz Caferin ile yaptığı görüşmeye, hükümet olarak futbolun gelişimine verdiğimiz önemi göstermek için katıldık" dedi. Bakan Kasapoğlu, bütün kulüplerle birlikte sportif, mali ve idari dönüşümü gerçekleştirebilmek için çalışacaklarını vurgularken, bakanlık olarak sadece futbol özelinde değil, tüm branşlarda 'büyük dönüşüm hamlesi' için hazırlıklarını yaptıklarını ve hem kulüpleri hem de tüm federasyonları destekleyeceklerini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, bugün Avrupa'nın en modern statlarına, tesislerine sahip olan Türkiye'nin, başta UEFA olmak üzere uluslararası alanda organizasyonel bakımdan kabul gördüğünü, bunun da en önemli göstergesinin bu yıl İstanbul'da oynanacak Süper Kupa finali ve önümüzdeki sezon yine İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali olduğunu hatırlattı.

Bakan Kasapoğlu, Türk futbolunun bir diğer önemli sorununun ise finansal konularda yaşanan problemler olduğunu aktararak, "Kulüplerimiz bazındaki büyük borçlanmalar, bütün kulüplerimizi içine alan bir girdaba dönüşmüş durumda. Bu girdaptan şeffaflık ve kurumsallık anlayışıyla ilkelerimizden ödün vermeden çıkacağız" dedi.

Bakan Kasapoğlu ayrıca, Türk futbolu için önümüzdeki sürecin futbolcu yetiştirme ve ihraç etme süreci olduğunun altını çizerek, "Türk futbolu için markalaşmanın hızlanması ve kurumsallaşması gereken bir dönemdeyiz" diye konuştu.

Nihat Özdemir: "UEFA ile iş birliğimiz daha da güçlenecek"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Park'ta 14 Ağustos'ta yapılacak UEFA Süper Kupa maçı ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini ve ülkece bu organizasyonların heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Başkan Özdemir, "Türkiye güçlü bir ülke. Bu gücümüzü 2 finali de en iyi şekilde düzenleyerek göstereceğiz. Sayın Ceferin ile de çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı, projelerimizi anlattık. UEFA ile TFF arasındaki iş birliği ortak projelerle daha da güçlenecek. Türk futbolunu daha da üst seviyelere taşımak için tüm çabamızı ortaya koyacağız" dedi.

Servet Yardımcı: "Projelerimizi bir an evvel uygulayacağız"

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da UEFA ile olan ilişkilerin çok iyi olduğunu belirterek, her alanda iş birliğini daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi. Servet Yardımcı, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Grassroots ve Grow çalışmalarına odaklandık. Bunun için UEFA ile birlikte her türlü çalışmayı yapıyoruz. Türkiye'de özellikle futbol oynayan çocuklarımızın sayısının artırılması için bu projeleri Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte bir an evvel uygulamaya sokacağız" dedi.

UEFA Başkanı Ceferin: "Türk kulüplerinin gelişimi için yapılan bu çabalar gerçekten çok saygı değer"

UEFA Başkanı Ceferin ise, Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki Türk heyetinin UEFA ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Türkiye'de futbolun özerk bir yapıda olmasına rağmen devletin, TFF ve kulüplerin sıkıntılarını aşmaları için gösterdiği çabayı takdirle takip ettiklerini kaydeden Ceferin, "UEFA ile işbirliği ve Türk kulüplerinin gelişimi için yapılan bu çabalar gerçekten çok saygı değer. Türkiye'ye yaptığım ziyarette, Türkiye'de futbolun gerek mali, gerek idari, gerekse sportif yönden gelişimi için işbirliği talepleri olmuştu. Bu bizim UEFA olarak devlet başkanlarından bakanlarından görmeye çok alışık olduğumuz girişimler değil. UEFA olarak bu konularda TFF ile işbirliğimiz devam edecek" dedi.

Ceferin, Türkiye'nin gerek UEFA Avrupa Ligi, gerekse Şampiyonlar Ligi finallerini daha önce de düzenlediğini ve tüm dünyanın takip ettiği bu finalleri çok başarıyla organize ettiğini belirterek, "Önümüzdeki sezon oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin de dünyanın en güzel kentlerinden biri olan İstanbul'da başarıyla gerçekleştirileceğine inancım tam" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, ziyarette UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e A Milli Takım forması ve çeşitli hediyeler takdim etti.