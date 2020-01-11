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Haber Giriş: 11.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Bakan Kasapoğlu muhabir oldu, sokağa çıktı

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Bakan Kasapoğlu muhabir oldu, sokağa çıktı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde eline mikrofonu alarak Ankara Kızılay’da muhabirlik yapan Kasapoğlu, vatandaşlara sporla ilgili sorular sordu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde muhabirlik yaptı. Eline mikrofonu alarak Ankara’nın en işlek meydanlarından Kızılay’da muhabirlik yapan Kasapoğlu’nu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Vatandaşlara, spor yapıp yapmadıkları, hangi takımı destekledikleri gibi sorular yönelten Bakan Kasapoğlu, bakanlığın ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ gibi projeleri hakkında da bilgi verdi. Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca yapılan tesislerin 7 gün 24 saat açık olduğunu hatırlatarak, tüm vatandaşları bu tesislerde spor yapmaya davet etti.

BU KEZ SORULARI BAKAN SORDU

Kızılay'da sokak röportajı yaptığı sırada bazı TV muhabirleriyle karşılaşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu kez mikrofonu onlara yöneltti.

Bakan Kasapoğlu muhabir oldu, sokağa çıktı

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