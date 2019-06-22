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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.06.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Bakan Kasapoğlu, Belarus’ta sporcu köyünü ziyaret etti

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Bakan Kasapoğlu, Belarus’ta sporcu köyünü ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2. Avrupa Oyunları’nın düzenlendiği Belarus’un başkenti Minsk'te milli takım kafilesinin konakladığı sporcu köyünü ziyaret etti. Milli sporcular bir araya gelerek onlarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, sporculara başarı diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Minsk 2019 Avrupa Oyunları Sporcu Köyü’ne ziyarette bulunarak milli sporcularla bir araya geldi. Sporcularla sohbet eden Kasapoğlu, onlara başarı temennisinde bulundu.
2. Avrupa Oyunları’nın açılış törenini izlemek için Belarus’un başkenti Minsk'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ziyaretinin ikinci gününde Milli Takım kafilesinin kaldığı sporcu köyünü ziyaret etti.
Burada sporcularla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, onlarla sohbet etti.

Konakladıkları sporcu köyü ve hazırlık çalışmaları hakkında milli sporculardan, teknik heyetten ve yetkililerden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, sporculara müsabakalarda başarı temennisinde bulundu.

“Sporcularımızın kazanacakları başarılar gelecek adına ışık saçmaya devam edecektir”

Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, sporcuların morallerinin yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “110 kişilik sporcu kafilemiz 14 branşta mücadele verecek. Dün itibariyle de sporcularımızın müsabakaları başladı. Güzel bir açılış töreni izledik. Oyunlar köyünde sporcularımızla bir araya geldik. Onların heyecanını paylaşma imkanı bulduk. Minsk 2019’da, tıpkı 4 yıl önce Bakü’de düzenlenen Avrupa Oyunları'nda olduğu gibi daha ileri bir noktaya götürdüğümüz bir başarı çizgisiyle yarınlarımız adına ümitlerimizin artacağı inancındayım” dedi.

Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları sürecinde güzel bir motivasyonla Minsk’ten ayrılacaklarına inandığını belirterek, “Sporcularımızın buradan kazanacakları başarılar, edinecekleri tecrübeler hem ülkemizin sportif geleceği adına hem de gençlerimizin yarınları adına ışık saçmaya, ümit aşılamaya devam edecektir. Gerek büyükelçiliğimiz gerekse de bakanlığımız ekibi ile hep birlikte sporcularımızla beraber olacağız. Tüm sporcularımıza başarı diliyorum ve Allah yardımcıları olsun diyorum” diye konuştu.

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