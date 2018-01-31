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Badou Ndiaye, resmen Stoke City'de

Galatasaray, Badou Ndiaye'nin 16 milyon Euro karşılığında Stoke City'e transfer olduğunu açıkladı. Badou Ndiaye, Galatasaray'ın tarihinde yaptığı en pahalı futbolcu satışı oldu.

Hürriyet Haber
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Galatasaray'da kafasının karışık olduğunu belirterek oynamak istemeyen ve Fatih Terim'in de izin vermesiyle Osmanlıspor maçının kadrosuna alınmayan Badou Ndiaye, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'e transfer oldu.

Sarı-Kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Papa Alioune Ndiaye'nin transferi konusunda Stoke City FC kulübü ile 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Buna ek olarak futbolcunun gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda Stoke City FC satış karının 15%'ini şirketimize ödeyecektir" denildi.

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