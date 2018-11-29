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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
29.11.2018 - 13:10, Son Güncelleme:

Baba-oğul Koseckiler'in ilk golleri Adanaspor'a!

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Baba-oğul Koseckiler'in ilk golleri Adanaspor'a!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un formasını giyen Polonyalı Jakub Kosecki, 1990-1992 yıllarında Galatasaray'da oynayan babası Roman Kosecki gibi Türkiye'deki ilk golünü Adanaspor'a atmanın sevincini yaşadı.

Ligin 13. haftasında 1-1 biten Adana derbisinin 15. dakikasında Adana Demirspor'u öne geçiren Jakub Kosecki, Türkiye kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Sağ kanatta oynayan 28 yaşındaki Kosecki'nin, 1990-1992 yılllarında Galatasaray forması giyen babası Roman Kosecki'nin de Türkiye kariyerindeki ilk golünü 30 Mart 1991'de Adanaspor'a atması dikkati çekti.

Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural'ın da 27 yıl önce 5-2 biten söz konusu maçta Adanaspor'un başında yer alması ise ilginç bir ayrıntı olarak öne çıktı.

Galatasaray formasıyla iki sezonda çıktığı 50 karşılaşmada 25 gol atan Roman Kosecki gibi Türkiye kariyerinde önemli başarılara imza atmayı hedefleyen oğlu, mavi-lacivertli takımda gollere devam etmek istiyor.

- İlk gol mutluluğu

Jakub Kosecki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçtan önce babasının ilk golünü Adanaspor'a attığını bilmediğini söyledi.

Maçtan sonra teknik direktör Yılmaz Vural'ın, babasının Adanaspor'a attığı golü internetten gösterdiğini ifade eden Kosecki, yaşanan bu duruma çok şaşırdığını belirtti.

Kosecki, Türkiye'ye transferi öncesi babasıyla görüştüğünü, fazla düşünmeden Adana Demirspor'a imza attığını vurgulayarak, "Babam da ben de Adanaspor'a gol kaydettik. Bu güzel bir duygu. Ancak maçta daha fazla gol atabilir ve galip gelebilirdik. Bu beni daha mutlu ederdi." diye konuştu.

Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkarmayı hedeflediklerine dikkati çeken Polonyalı oyuncu, "Takım olarak buna odaklandık. Bireysel olarak ne kadar gol attığım değil, takım olarak ne yaptığımız önemli. Tek bireysel hedefim, takımda başarılı bir oyuncu olmak, goller ve asistler üretmek. Önümüzdeki maçlarda ofansif olarak oynayıp daha fazla gol atabileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftarı çok beğendiğini ifade eden Kosecki, "Statta atmosfer çok iyi. Maç öncesi ve sonrası taraftarın gösterdiği ilgi çok güzel. Milli takımda ve Legia Varşova'da futbol oynadım. Buralarda da taraftarlar çok iyi ama bazı şeyleri burada ilk defa gördüm. Adana Demirspor taraftarı muhteşem." değerlendirmesinde bulundu.

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