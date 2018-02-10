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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerBasketbol HaberleriBaba Mahmutoğlu: "Obradovic oğluma tokat atınca eşim ağladı"
Basketbol Baba Mahmutoğlu: "Obradovic oğluma tokat atınca eşim ağladı"
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Basketbol
Haber: Ahmet ERCANLAR
10.02.2018 - 19:51, Son Güncelleme:

Baba Mahmutoğlu: "Obradovic oğluma tokat atınca eşim ağladı"

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Ergin Ataman'ın Hürriyet'e verdiği röportaj büyük ses getirdi. Bu sefer olayların merkezinde olan Melih Mahmutoğlu'nun babası Mithat Mahmutoğlu önemli açıklamalar yaptı.

Fenerbahçeli oyuncunun babası Mithat Mahmutoğlu, “Obradovic ile çok eskiden tanışırım. Keşke o hareketi yapmasaydı. Melih eski Anadolu Efesli olduğu için o gece bazı kişiler aradı, konuşmalar oldu. Bu konuşmalar başka tarafa çekildi” dedi.

Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman’ın röportajı Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. Hürriyet Gazetesi Basketbol Muhabiri Fatih Saboviç’e konuşan Ataman, Banvit-Fenerbahçe maçında Obradovic’le yaşadığı olay sonrası, Melih Mahmutoğlu’nun Efes’e teklif edildiğini ancak kendisinin bunu reddettiğini söyledi.

Olayların merkezinde yer alan Melih’in babası Mithat Mahmutoğlu da, Hürriyet’e konuştu. İşte baba Mahmutoğlu’nun çarpıcı sözleri...

Banvit karşılaşmasını eşimle birlikte izliyorduk. Tokat olayı olunca eşim ağlamaya başladı. Bir baba olarak reaksiyon gösterdim. Nejat Sayman’ın Facebook hesabına o mesajları yazdım.

Sonra bu mesajın yanlış olduğunu düşündüm ve sildim. Ama bir Galatasaray taraftarı görüntüsünü alıp, Ataman’a göndermiş. Melih’in annesi üzülmese o mesajı atmazdım. O anlık duygusallığımızdan kaynaklandı. Bir baba olarak bunu ifade etme gereği duydum.

Obradovic ile çok eskiden tanışırım. Ortak dostlarımız var. Keşke o hareketi yapmasaydı. Melih eski Efes’li olduğu için o gece bazı kişiler aradı. Bazı konuşmalar oldu. Konuşmalar başka tarafa çekildi. Tabii ki profesyonel yaşam. Ama Melih bu takımın kaptanıdır. Melih, bu takımın kaptanı olarak tokat olayının olduğu gece herhangi bir sorun olmadığını açıklamak istedi. Sonra o açıklama bir şekilde gerçekleşmedi. O gece açıklamayı yapsaydı, bu konu bu kadar uzamazdı. Bir baba oğul gibi çözülürdü.

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Ergin Ataman Fenerbahçedeki depremi açıkladı Obradovic ve transfer...
Ergin Ataman Fenerbahçe'deki depremi açıkladı! Obradovic ve transfer...

MELİH: OYNAMAK İSTEDİĞİM YERDEYİM

Fenerbahçe Doğuş Kaptanı Melih Mahmutoğlu, koç Ataman’ın Hürriyet’e yaptığı açıklamaları Twitter hesabından yanıtladı. EuroLeague kupasını kaldıran fotoğrafıyla birlikte açıklama yapan Melih, özetle şunları söyledi:

Banvit maçındaki olayla ilgili şu ana kadar açıklama yapmama sebebim, hocamızın açıklamasının hem benim hislerim hem de hocamla olan ilişkimi tam anlamıyla yansıtmış olmasıdır. Maçta, idmanda ya da ailemizin içerisinde birçok duyguyu yaşadığımız anlar olabilir. Sayın Ergin Ataman, olmak istediğim ve olmaktan büyük mutluluk duyduğum yerin neresi olduğunu fotoğrafta görebilir.

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