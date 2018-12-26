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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
26.12.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

B.B. Erzurumspor’un ilk yarı karnesi

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B.B. Erzurumspor’un ilk yarı karnesi

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi B.B. Erzurumspor ilk devreyi 16 puanla küme düşme hattında tamamladı.

Bu sezon Süper Lig’e yükselen B.B. Erzurumspor, ilk devreyi 16 puanla 16. sırada noktalandırdı.

Oynadığı 17 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik, 7 yenilgi alan mavi-beyazlılar, topladığı 16 puanla küme düşme hattının içerisinde yer aldı.

Sezona Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile başlayan Erzurum ekibi, alınan kötü sonuçlar sonrasında ligin 6. haftasında göreve Mehmet Özdilek’i getirdi. Altıparmak ile geçirdiği 6 haftalık süreçte 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Ligin 8. haftası takımın başında Aytemiz Alanyaspor maçına çıkan Mehmet Özdilek ise ilk devrenin sonuna kadar olan çıktığı 10 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı.

BB Erzurumspor, Süper Lig'de sezonun ilk yarısında 40 sarı kart görürken, 2 kez de kırmızı kart gördü. Ligin ilk yarısında kırmızı kart gören futbolcular ise Egemen Korkmaz ve Jasmin Trtovac oldu. Mavi-beyazlı ekip, ligde 16 gol atarken kalesinde 22 gol gördü. B.B. Erzurumspor’da Taylan Antalyalı ve Jasmin Scuk, ilk yarı 3’er golle takımın en golcü iki ismi oldu.

Leo Schwechlen en istikrarlısı

Dadaşlarda sahada en çok kalan isim Leo Schwechlen oldu. Fransız oyuncu 17 lig maçının 17’sinde de 90 dakika oynadı ve sahada bin 530 dakika kalarak, en fazla süre alan isim oldu. B.B. Erzurumspor’da Leo’yu 17 maçta bin 514 dakika sahada kalan Boşnak oyuncu Jasmin Scuk ve 16 maçta bin 440 dakika forma giyen Lokman takip etti. Takımda en az süre alan futbolcu ise 166 dakika ile Arsen Khubulov iken, sezon başında tarak kemiğinden sakatlık yaşayan Sefa Akgün ise hiçbir müsabakada forma giyemedi.

B.B. Erzurumspor ayrıca Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile birlikte deplasmanda maç kazanamayan iki takımdan birisi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 409Leicester - Manchester City
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    2,5Üst
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Futbolcuların karnesi ise şöyle;

Kaleciler:

İbrahim Sehic: 15 maçta görev aldı. 1 sarı kart gördü, bin 350 dakika sahada kaldı.

Hakan Canbazoğlu: 2 Lig 2 ZTK maçında oynadı 360 dakika sahada kaldı.

Defans:

Lokman Gör: 16 maça çıktı 2 gol attı, 6 sarı kart gördü, bin 440 dakika sahada kaldı.

Egemen Korkmaz: 13 lig maçına çıktı, 5 sarı, 1 kırmızı kart gördü. Bin 16 dakika sahada kaldı.

Auremir Dos Santos: 13 maça çıktı, 1 gol attı, 2 sarı kart gördü. Bin 81 dakika sahada kaldı.

Tolga Ünlü: 6 Lig, 2 ZTK maçına çıktı. 720 dakika görev yaptı.

Hakan Arslan: 2’si ZTK maçı olmak üzere 4 müsabakada oynadı. 1 sarı kart kart gördü. Sahada 360 dakika görev aldı.

Leo Schwechlen: 17 maça çıktı, 1 gol attı, 1 sarı kart gördü, bin 530 dakika sahada kaldı.

Orta Saha:

Taylan Antalyalı: 15 lig, 1 ZTK maçına çıktı. 3 gol attı, 1 asist yaptı. 2 sarı kart gördü, bin 234 dakika sahada kaldı.

Jasmin Scuk: 17 lig maçında oynadı. 3 gol attı, 1 sarı kart gördü. Bin 514 dakika oynadı.

İbrahim Akdağ: 15 lig 1 ZTK maçında oynadı. 2 gol attı, 1 sarı kart gördü. Sahada bin 84 dakika kaldı.

Emrah Başsan: 16 lig maçına çıktı. 1 gol attı, 5 asist yaptı. 2 sarı kart gören oyuncu, bin 269 dakika sahada kaldı.

Özer Hurmacı:15 lig maçında oynadı. 1 asist yaptı. 3 sarı kart gördü. Sahada bin 158 dakika kaldı.

Gilles Sunu: 14 kez lig maçlarında forma giydi. 1 asist yaptı, 3 sarı kart gördü. Bin 33 dakika sahada kaldı.

Erhan Çelenk: 10 lig, 1 ZTK maçına çıktı. 1 sarı kart gördü, 427 dakika oynadı.

Arsen Khubulov: 3 lig maçı, 1 ZTK karşılaşmasında oynadı. 1 sarı kart gören oyuncu, sahada toplam 166 dakika kaldı.

Moussa Kone: 10 lig, 1 ZTK maçına çıktı. ZTK maçında 1 gol attı. 4 sarı kart gördü, 519 dakika görev aldı.

Siphiwe Lawrance Tshabalala: 10 lig, 2 ZTK maçında görev aldı. ZTK maçında gol attı. 645 dakika sahada kaldı.

Osman Şahin: 2 lig, 2’de ZTK maçında oynadı. ZTK maçında 1 gol attı. 186 dakika süre aldı.

Forvet:

Lennart Thy: 12 lig, 1 ZTK maçına çıktı. 1 gol attı, 1 sarı kart gördü, toplam 531 dakika sahada kaldı.

Ridge Munsy :10 lig, 1 kupa maçına çıktı. ZTK’da 1 gol attı. 1 asist yaptı, 1 sarı kart gördü. Sahada 665 dakika kaldı.

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