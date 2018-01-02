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Aziz Yıldırım rest çekti! 'Yok size...'

Başkan Aziz Yıldırım, futbolculara verdiği prim sözünü rafa kaldırdı.

Hürriyet Haber
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Fenerbahçe'de prim defteri kapandı. Başkan Aziz Yıldırım, Osmanlıspor beraberliği sonrası futbolculara "6'da 6 yaparsanız, size 1,5 milyon Euro prim vereceğim' sözünü vermişti. Bunu duyan futbolcular, seri galibiyetlerle ezeli rakibi arasındaki puan farkını eritti. Son olarak Atiker Konyaspor ile beraber kaldı ve devreye 6'da 5 yaparak girdi.

Hedeflerine ulaşamayan futbolculara kızan Başkan Yıldırım, çevresine Seriyi tamamlayamadıkları için primi unutsunlar' dedi.

Bu gelişme üzerine futbolcular başkanın kardeşi Ali Yıldırım'a dert yandı. Asbaşkana "Bizim derdimiz para değil ancak bu çıkışımızın ödüllendirilmesini istiyoruz" dediler. Ali Yıldırım bu gelişme üzerine ağabeyini ikna etmek için çaba sarf etse de netice alamadı. Prim vermeye sıcak bakmayan Yıldırım'ın 2.yarıda seri galibiyetler gelmesi halinde takıma prim dağıtacağı belirtildi. (Fotomaç)

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