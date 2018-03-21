Aziz Yıldırım: Bu projeyi doğudaki bütün okullara uygulamak istiyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Basketbol HaberleriAziz Yıldırım: Bu projeyi doğudaki bütün okullara uygulamak istiyoruz
GeriBasketbol Aziz Yıldırım: Bu projeyi doğudaki bütün okullara uygulamak istiyoruz
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Basketbol
21.03.2018 - 21:09, Son Güncelleme:

Aziz Yıldırım: Bu projeyi doğudaki bütün okullara uygulamak istiyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aziz Yıldırım: Bu projeyi doğudaki bütün okullara uygulamak istiyoruz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünün "1907 Okul 1907 Pota" projesi kapsamında Çanakkale'nin Biga ilçesindeki okullarda yaptırılan basketbol potalarının açılış törenine katıldı.

Proje çerçevesinde İdriskoru köyünde bulunan İbrahim Aydın İlkokulundaki basketbol potalarının açılışını gerçekleştiren Yıldırım, daha sonra Biga Kaymakamı Mustafa Can ve Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ı makamlarında ziyaret ederek, isimlerine özel hazırlanmış formaları hediye etti.

Yıldırım, Yeniçiftlik ilk ve ortaokulunda da Fenerbahçe'nin vefat eden efsane futbolcularından Selçuk Yula adına hazırlanan okuma salonu ile Serkan Acar'ın isminin verildiği Robotik Kodlama Atölyesi'nin açılışında yer aldı.

Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim Çocuk ve Gençlik Kulübümüzün yapmış olduğu '1907 Okul, 1907 Pota' projesi var. Bu projeyi Türkiye'nin her yerinde, nisan ayında da büyük çapta doğuya açılarak, doğudaki bütün okullara yapmayı arzu ediyoruz. 6 bine yakın, şu anda müracaat edilen ve yapmamız gereken potalar var. Biga'ya geldiğimiz için ben ve arkadaşlarım mutluyuz. Burada bugün Selçuk Yula ve Serkan Acar gibi benim yol arkadaşım, yoldaşım olan iki insanı anmak ve onlarla ilgili hazırlanan eserleri yapmak ve açmak bizi sevindirdi. Biz bundan büyük mutluluk duyduk. İnşallah gelecek yıllarda da Biga'ya geldiğimizde hep birlikte açmış olduğumuz bu eserleri anarız ve mutlu zamanlar geçiririz."

Yıldırım, törenin ardından okul bahçesine fidan dikip ilçe merkezine inşa edilen "Şehitler Çeşmesi"nin de açılışını yaptı.

Törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Doğtaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Biga Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Şadan Doğan ile çok sayıda davetli katıldı.

Öte yandan Aziz Yıldırım, Biga ilçesinde bulunan Doğtaş Mobilya Üretim Tesisleri'ni de ziyaret etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Doğuş Maccabi FOX maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?

Türkiye İrlanda Milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Brezilya Milli Takımı çalışmalarını sürdürdü