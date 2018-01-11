Aziz Behich: Bana teklif...

Behich'in açıklamalarından jansspor'un derledikleri şu şekilde:

GENÇLERBİRLİĞİ KARŞISINDA TUR ATLAMAK İSTİYORUZ

Çok iyi çalışıyoruz. Sezon başıda öyle yaptık. Gençlerbirliği maçnda iyi performans gösterip tur atlamak istiyoruz. Sezon başı transferler yaptık. Yeni oyuncuların takıma alışması zaman alıyor. Tanımaları lazım takımı. Paunlar kaçırdık ilk yarı. İkinci yarıda yeni bir Bursaspor göreceğiz. Takım oalrak birleşmeye başladık.

BAŞAKŞEHİR'E KARŞI İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ

İnşallah Başakşehir'e karşı iyi başlayacağız. Hedeflerimiz büyük olmalı. Fransa zor maç olacak ama heyecanlıyım. Dört gözle bekliyorum. Başakeshir de avantajlı.Süper Lig gerçekten çok zor bir lig. Başakşehir'in çıkışı, Kayseri, Göztepe ikinci yarıda aynı olacak diye düşünüyorum.

BANA TEKLİF GELMEDİ

Teklif gelmedi. Burada mutluyum kulüp ve taraftarda burada olmamdan mutlu. 5 yldır buradayım. Bu forma için her şeyi yapıyorum her hafta. Bana bir teklif gelmedi. Bir şey demek yanlış olur çünkü; Bursaspor futbolcusuyum. Bursaspor'u hak ettiğim yere getireceğiz. İkinci yarı önemli. Bursaspor büyük kulüp üst sırada olması lazım. Performansım da 5 gol atım. Taraftaralrda onu bekleyecek. Dünya Kupası için de en iyi şekilde gitmek istiyorum.