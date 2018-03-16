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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Aytemiz Alanyaspor temkinli
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Futbol
aa-spor
16.03.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor temkinli

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Aytemiz Alanyaspor temkinli

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Spor Toto Süper Lig'de henüz alt sıralardan kurtulamadıklarını, birçok takımın puanının birbirine çok yakın olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki idman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın bulunduğu noktanın kendilerine yakışmadığını dile getirdi.

İyi oyuna rağmen sonuca ulaşamadıklarını aktaran Çavuşoğlu, son ikimaçta galibiyetler aldıklarını, öncesinde de rahat kazanabilecekleri müsabakalar
olduğunu ifade etti.


Bu hafta evlerinde oynayacakları Göztepe maçının önemine vurgu yaparak, ligde her takımın birbirini yenebilecek güçte olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Daha alt sıralardan kurtulmuş değiliz. Birçok takımın puanı birbirine çok yakın. Her maç zordur, her takımın maçı zordur. İnşallah çıkışımızı devam ettireceğiz. Göztepe maçı final niteliğinde. Taraftarımız son haftalarda takımlarına çok önemli destek verdi, böyle de devam etmeliler. Bu durum bizi memnun ediyor. Ama bu hafta aynı birlik beraberliği stadı daha çok doldurarak gösterelim. Herkesi maça davet ediyoruz. Maça gelmeyenleri de burada görmek istiyoruz. Özellikle Başakşehir maçındaki bilinçli ve anlamlı destek önemliydi. Böyle de olması gerekiyor. Kulübün zarar görmemesi gerekiyor. Taraftardan aynı şekilde bu maçta da takımlarına sahip çıkmasını bekliyoruz. Bu şehrin takımı ve sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu."

Öte yandan turuncu-yeşilli takım, Göztepe ile 18 Mart Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ayak tenisi oynayan futbolcular, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

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