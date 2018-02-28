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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol Haberleri"Aynı ciddiyetle devam edeceğiz"
Futbol "Aynı ciddiyetle devam edeceğiz"
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Sıradaki Haber: Beşiktaş, kupa derbisini de kazanma peşinde! Talisca ve Pepe...

Futbol
28.02.2018 - 10:14, Son Güncelleme:

"Aynı ciddiyetle devam edeceğiz"

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EvkurYeni Malatyasporlu futbolcular Doria ve Aytaç Kara, deplasmanda karşılaşacakları Atiker Konyaspor maçından galip geleceklerine inandıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-Kırmızılı takımın Brezilyalı savunma oyuncusu Matheus Doria, Evkur Yeni Malatyaspor adına ilk golünü attığı için sevinçli olduğunu belirterek, "Tabii ki bizim için zor bir maç olacağını düşünüyorduk. Sahaya çok iyi konsantre olarak çıktık. Maçı kazandık şimdi önümüzdeki maça bakıyoruz. O savunma bölgesindeki futbolcular çok kıymetli, çok iyi oyuncular. Ben formayı vermemek için en iyi şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim, bunun için çalışacağım. Tabii ki son karar hocamızın, hocamızın kararına saygı duyarız. Öncelikle ben sadece önümüzdeki maçlara ve antrenmanlarıma fokusum ama sezon bittiği zaman tabii ki otururuz. Hem benim için hem de kulüp için en iyisine karar veririz. Konya maçını dışarıda oynayacağız. Çok zorda bir maç olacak. Artık bugünden itibaren çok sıkı çalışmalıyız. Önümüzdeki maçı kazanmak için neler yapacağımıza karar vermeliyiz" dedi.

"AYNI CİDDİYETLE DEVAM EDECEĞİZ "

Kardemir Karabükspor’u Karabükspor’u hiçbir zaman küçümsemediklerini, ona göre çalışmadıklarını, futbolda asla öyle bir şeyin olmadığını söyleyen Aytaç Kara, "Kardemir Karabükspor maçının zor maç olduğunu biliyorduk ve kazandık. İyi mücadele ettik ve galip geldik. 3 puanı bütün camiamıza armağan ediyorum. Şimdi elde ettiğimiz bu motivasyonu iyi değerlendirecek ve Konya deplasmanından da galibiyetle döneceğiz. En büyük isteğimiz bu ve bunun gereğini yapacağız" dedi.

Atiker Konyaspor karşılaşmasının zor maç olduğunu, oyuncu kalitesi, taraftarlarının bulundukları yeri hak etmediklerini kaydeden Kara, mücadele ettikten sonra takımı için bir sıkıntının olacağını düşünmediğini söyledi.

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