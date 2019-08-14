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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli
14.08.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

Aylar sonra ortaya çıkan detay! Emiliano Sala...

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21 Ocak'ta uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala hakkında yeni bir detay ortaya çıktı.

Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes'tan, İngiliz Cardiff City'ye transfer olan ve Galler'in Cardiff kentine giderken 21 Ocak günü uçağı radarlardan kaybolan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın cansız bedenine haftalar sonra ulaşılmıştı.

Sala'yı arama çalışmaları önce durdurulmuş, ardından göz önünde olan birçok futbolcunun baskısıyla arama kurtarma çalışmaları kaldığı yerden devam etmişti.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş, 6 Şubat'ta ise içindeki cesedin Sala'ya ait olduğu açıklanmıştı. Pilot David Ibbotson'a ise hala ulaşılamadı...

Air Accidents Investigation Branch (AAIB) tarafından yeni bir açıklama geldi.

Uçak kazası gerçekleşmeden önce hem pilotun, hem de Sala'nın ciddi bir karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadığı, bu zehirlenmenin de uçağın pilotunun manevra kabiliyetine önemli ölçüde ya da tamamen zarar verdiği tespit edildi.

Zehirlenme sonrası uçak içerisinde ölmüş olabilecekleri ya da çarpma etkisiyle hayatlarına son verilmiş olabileceği kısmı hakkında ise net bir açıklama gelmedi.

Aylar sonra ortaya çıkan detay Emiliano Sala...

Aylar sonra ortaya çıkan detay Emiliano Sala...

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