Aykut Kocaman'ın kritik kararı!
Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray'ın puan kaybı yapmaması sonrası tüm gözler Fenerbahçe'nin Kayserispor maçına çevrildi. Kayserispor-Fenerbahçe ve günün öne çıkan maçlarından son gelişmelere bir göz atalım...
- Kayserispor’da kaleci krizi yaşanıyor. As kaleci Lung’un cezası, yedeği Muammer’in de ameliyat olması sebebiyle bu akşam kalede U21 kalecisi Vedat’ın oynaması bekleniyor.
- Vedat, kariyerinin ilk Süper Lig maçına çıkacak. Bu sezon Yeşil Bursa ile oynanan kupa maçında forma giymiş ve Kayserispor maçı 2-1 kazanmıştı.
- Fenerbahçe’de ise Galatasaray maçında ilk 11 başlayan Soldado’nun yerine, Aykut Kocaman’ın Fernandao’yu tercih etmesi bekleniyor.
- Aatıf ve Isla’nın da yeniden formaya kavuşması söz konusu.
- Son 3 lig maçını kazanan lider Fortuna Dusseldorf, kümede kalma savaşı veren ve son 4 maçında yenilgi yüzü görmeyen Darmstadt 98’e konuk oluyor.
- Nesine.com’un CANLI olarak yayınlayacağı bu maçı Tobias Reichel yönetecek.
- Ligdeki son 4 maçını kaybetmeyen ama 3’ünden beraberlikle ayrılan Sheffield United ise play-off potasının 1 puan dışına çıktı.
- Cardiff ise üst üste 8 lig maçında fire vermedi ve son 8 maça girerken Premier Lig’e göz kırptı. Üçüncü sıradaki Fulham’ın 7 puan önünde, lider Wolverhampton’ı takip ediyor.
- Bu kritik maça İngiltere Futbol Federasyonu, tecrübeli hakemi Michael Oliver’ı atadı. Michael Oliver’ı, Beşiktaş’ın Vodafone Park’taki Bayern Münih maçından hatırlarsınız.
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