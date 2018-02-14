Aykut Kocaman'ın hayalindeki F.Bahçe!
Başakşehir maçı Aykut Kocaman’ın hayallerindeki Fenerbahçe’nin ortaya çıkmasını sağladı…
Başakşehir maçı Aykut Kocaman’ın hayallerindeki Fenerbahçe’nin ortaya çıkmasını sağladı… daha önce rakiplerinin kendilerine karşı yerde yatmasından ve faul yaparak oyunu durdurmasından yakınan Kocaman, Başakşehir maçında topun 59.52 dakika sahada kalmasıyla keyiflendi.
Kocaman, Avcı’nın takımına akan oyunda ceza sahasından tek şut bile attırmadı. Kendi oyuncuları ise 4 tane attı. Yine Başakşehir 90 dakikada hiç şut asisti yapamazken Fenerbahçe’nin tam 6 şut asisti çıkarması da dikkat çekti.
Başakşehir hata yapmaya öyle bir zorlandı ki...
Avcı’nın takımına birinci bölgede de, üçüncü bölgede de pas yaptıracağını bilen Kocaman “şok pres” istedi… oyuncuları mükemmel şekilde şok pres yaparken, Başakşehir’in birinci bölgedeki 190 pasın 25’inde hata yapmasını sağladılar. Normal şartlarda Avcı’nın öğrencileri yüzde 1 civarında hatalı pas yapıyordu. Ayrıca Volkan Babacan’ın 46 pasından 35’in defans oyuncularına yapması dikkat çekti. Demirel ise 23 pasından 4’ünü degajladı. Kocaman’ın öğrencileri 56 ila 74’üncü dakikalar arasında Adebayor’u hiç topla buluşturmadı. Giuliano’yu ise pas bağlantısı yaptı. 63 pas aldırdı. (Fotospor)
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