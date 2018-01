Aykut Kocaman yüzde bin haklı

1- Pepe-Vida-Medel-Adriano-Gönül gibi uluslararası bir savunma neden Kasımpaşa’ya karşı titrer?

2- G.Saray, çok pozisyon vererek kazanıyor. Tudor dönemine göre bir değişim var mı? Ndiaye’nin gidişi nasıl etkiler?

3- Çalımbay Sosa’yı, Kocaman Valbuena’yı yedek soyundurdu ve tepki çektiler. Tercihleri doğru muydu?

4- Kocaman’ın golcü yerine stoper istemesi tepki çekti. Esasen haklı mı talebinde?

5- F.Bahçe divanında Aziz Yıldırım konuşmadı. Bu muhatap almama hali mi? Koç nasıldı?

6- Erken bir soru: İki hafta sonraki Başakşehir- Fenerbahçe maçının favorisi kim?

MEHMET Y. YILMAZ

1- BEŞİKTAŞ SAVUNMAYA HÜCUM HATTINDA BAŞLASIN

BEŞİKTAŞ savunması baskıyı yedi çünkü Pepe ile Negredo arasında neredeyse bir futbol sahası kadar boşluk var. Orta saha oyundan çabuk kopuyor ve rakip aldığı her topla savunmanın üstüne geliyor. Beşiktaş yaş ortalaması yüksek bir takım ve böyle bir takım savunmayı en ileri ucundaki adamıyla başlatamaz ise baskıyı atlatması zor olur. Sorunun temeli bu.

2- IGOR TUDOR’UN KAYBETTİĞİ MAÇLARDA GÖRECEĞİZ

Çok pozisyon vermesinin nedeni Feghouli ile Belhanda’nın defansif özelliklerinin zayıf oluşu. Ndiaye’nin satılması bu açıdan bir kayıp olarak görülebilir ama unutmayalım ki iyi bir Selçuk İnan bu takım için her zaman güvence olur. Fatih Terim ile birlikte oyunun çok geliştiğini söylemek için henüz erken. Igor Tudor’un kaybettiği zor maçlarda göreceğiz farkı.

3- RIZA ÇALIMBAY DA AYKUT KOCAMAN DA KORKAK

İkisinin de korkak olduğunda bütün futbol yorumcuları hem fikir. Sosa gibi, Valbuena gibi oyuncuların var ve sen onları oynatamıyorsan hatayı sende ararım, kimse kusura bakmasın. Yöneticilik, elindeki imkânları en verimli şekilde kullanma becerisini de gerektirir ve bu beceriden yoksunsanız o kulübelerde oturmayı hak etmiyorsunuz demektir.

4- YARATICI ORTA SAHA VE YARATICI FORVET LAZIM

Kusura bakmasın ama kimse ona bu konuda hak veremez. Elinde üç stoper var. O pozisyona koyabileceği alternatif oyuncular da var. Yiğithan’ı Hollandalılar Kocaman’ın gözünün önünden alıyorlardı. Fenerbahçe’ye yaratıcı orta saha ve yaratıcı forvet oyuncuları lazım. Biz tribünde oturan Fenerbahçeliler, her zaman bunu isteriz.

5- ALİ KOÇ BİR AN ÖNCE EKİBİNİ OLUŞTURMALI

Yıldırım öne Mosturoğlu’nu sürdü, belli ki şimdilik Ali Koç ile doğrudan tartışmaya girmek istemiyor. Doğru bir taktik oluğunu da söyleyebilirim. Ali Koç bu durumlarda kalmak istemiyorsa ekibini bir an önce oluşturmalı ve Fenerbahçe kamuoyuna sunmalı. Tartışmaları denkler arasında yürütmek böyle mümkün olabilir. Koç’un performansına gelince: Gereksiz yere gergindi diye düşündüm.

6- İKİ HAFTA SONRAKİ MAÇIN FAVORİSİ BAŞAKŞEHİR

Başakşehir-Fenerbahçe maçında favori kağıt üzerinde Başakşehir. Her hattıyla daha üstün görünüyor. Ancak Kocaman’ın “Gol yemeden maçı bitirelim, bir tane atarız” taktiğinin tutma ihtimalini de tamamen yok sayamayız. İki hafta sonra sakatlıkların durumuna filan da bakıp konuşmak gerçekçi olur. Ama şu andaki tabloda Başakşehir favori.

HAFTANIN ‘EN’LERİ

- Haftanın Olayı: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sevindirici şekilde olaysız tamamlanması.

- Haftanın Takımı: Gençlerlirliği

- Haftanın Hocası: Hikmet Karaman

- Haftanın Futbolcusu: Edin Visca

- Haftanın Hakemi: Fırat Aydınus

MEHMET ARSLAN

1- NE YANİ BEŞİKTAŞ HİÇ POZİSYON VERMESİN Mİ?

Ne istiyoruz? Hiç pozisyon vermeden rakibini sahasına hapseden bir takım mı? Yapmayın. Bu artık günümüzde çok mümkün değil. Hele Süper Lig’de hiç mümkün değil. Her takımın kaliteli yabancı oyuncuları var. Ve her takım her takımı yenebilir. Biraz daha hoşgörülü eleştirilere ihtiyacımız var. Benzer durumları diğer takımlar yaşamıyor mu?

2- TERİM İLE BİRLİKTE KADRO DERİNLİĞİ YÜKSELDİ

Oyun olarak çok daha istekli bir takım çıkardı Terim. Ve kadro derinliği getirdi G.Saray’a. Verdiği pozisyonlardan daha ziyade bu önemli. Donk gibi Eren gibi kulübede kaybolan isimler katkı sağlamaya başladı takıma. Bu bence çok büyük bir aşama. Evet Ndiaye’yi gönderdi ama yerine 2-3 oyuncu birden transfer etti neredeyse.

3- İKİ HOCANIN DA SAHAYA SÜRDÜĞÜ 11 HATALI DEĞİL

Senin, benim antrenmanlarını hiç izlemeden gördüklerimizi bu iki hoca göremiyor demek ki! Ve göremeyecek kadar da kör ikisi de! Yapmayın! ‘Takım puan kaybederse vur hocaya, kazan fanatiklerin kalbini’ eleştirisi bunlar. İki hoca da bir stratejiye sahipti. ‘11 hatalıymış’. Hiç de değil. Valbuena’yı iyi izleyin. Takım arkadaşlarını pozisyona sokmaktan ziyade, topu arkadaşından yeniden almak için pas yapıyor. Disiplin ve yardımlaşma futbolunun vazgeçilmezi. Becerilerini bu temel üzerine bina etmek zorunda oyuncular. Çalımbay ve Kocaman iki becerili ama bu yanları eksik iki ismi sonradan oyuna sürme planı yaptı. Bunun nesi yanlış?

4- VOLKAN KAÇ KEZ TOPU DEGAJLA GÖNDERDİ

Yüzde bin haklı. Günümüz futbolunda takım aklı o mevkiden başlıyor. Trabzon maçında Volkan’ın kaç kez topu degajla oyuna soktuğunu gördünüz mü? Kaldı mı gönümüzde kaleci degajıyla topu oyuna sokmak. Peki niye yaptı bunu Volkan? O beceriyi sahaya sürecek stoperleri yok da ondan Fenerbahçe’nin. Biraz dikkatle izleyelim lütfen.

5- YILDIRIM’IN KLASİK TAVRI KOÇ HEP SAYGI GÖSTERDİ

Yıldırım’ın klasik tavrı bu. Kulüpler Birliği’ne de katılmıyor. Birlikteki “F.Bahçe başkanı bir yana diğerleri bir yana” tavrı belki taraftarın hoşuna gider. Divandaki tavrının Koç’u muhatap almama olduğunu sanmıyorum. Ya da olmamasını diliyorum. Öyleyse hiç şık değil. Koç her platformda Yıldırım’a karşı saygısını dile getiriyor. Bu saygının karşılıklı devam etmesi gerektiğine inanıyorum.

6- FENERBAHÇE MAÇINI YÜZDE 60 BAŞAKŞEHİR KAZANIR

MAÇ Kadıköy’de olsa banko Başakşehir derdim. Özellikle büyüklerle oynadıkları deplasmanları daha kolay kazanıyorlar. F.Bahçe maçı yüzde 60 Başakşehir’in galibiyeti ile biter.

HAFTANIN ‘EN’LERİ

- Haftanın Olayı: Volkan Demirel’in Trabzonsporlu küçük taraftara montunu verip kucağında taşıması.

- Haftanın Takımı: Aytemiz Alanya

- Haftanın Hocası: Hikmet Karaman

- Haftanın Futbolcusu: Edin Visca

- Haftanın Hakemi: Fırat Aydınus

UĞUR VARDAN

1- KAYBETSE BAŞI ÇOK AĞRIYACAKTI

GOL yiyen bir takım, refleks olarak savunma tedbirleri alır. Çünkü puan kaybedilse şampiyonluk yarışında Beşiktaş’ın başını fazlasıyla ağrıtacak bir 90 dakikaydı. Üstelik rakip son dönemlerde Beşiktaş’a çelme takıyordu. Normal bir görüntü izledik ki, Güneş’in öğrencileri yedikleri gol sonrası tekrar farkı açacak pozisyonları da buldu...

2- HEP FAZLA GOL ATMAK ZORUNDA

Her şey kadronun kapasitesinden kaynaklanıyor. Takımın en zayıf halkası defansı. Kimi koyarsanız koyun çözüm üretmek zor. Başarı için G.Saray hep fazla gol atmalı. Ndiaye, sezonun ilk maçlarındaki görüntüsünden uzaklaşmıştı ama işlevi büyüktü. Gidişi kayıp lakin Terim’in, meseleyi başka çözümlerle halledebilecek tecrübesi var.

3- KAFA YAPILARINA UYGUN

Haklıdan ziyade futbol mantalitelerinin gereği olarak bu tür tercihlerde bulundular. Çözümü Metin Tekin’den kopyalayarak söyleyeyim: Çalımbay ve Kocaman, Sosa ve Valbuena’yı daha fazla kullanabilecek oyun anlayışları üretmeli. Şimdiki görüntü eldeki değerlerden yeterince yararlanılamıyor türü bir algı yaratıyor.

4- GOL SORUNU PEK YOK ÇÜNKÜ

gol dağılımına bakınca santrfordan çok, orta sahadaların aktif olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Kocaman’ın “Zaten gol işini bir şekilde çözüyorum, ihtiyaç defansta” demesi doğal geliyor bana.

5- ALİ KOÇ BİRAZ DUYGUSAL

Yıldırım, assolist gibi kendisini sona saklıyor. Divanda Şekip Mosturoğlu ile önce Ali Koç’u mümkün mertebe yıpratmaya ve hataya zorladı. Şimdilik ‘muhatap almama’ havası da var. Koç’un hitabetinde sıkıntı var. Aşırı duygusallık da iyi değil. Bundan sonra neler yapacağını anlatmalı artık. ‘Müzmin muhalif’ noktasına düşmemeli.

6- YENİLİRSE LİG BİTEBİLİR

Her maçın doğası farklıdır. Şu an karşımızda oyun planları tıkır tıkır işleyen ve farklı skorlarla yoluna devam bir Başakşehir’le sorunlarını çözememiş, maç içinde kimi gelgitler yaşayan bir F.Bahçe var. Ama iki hafta sonraki randevu iki taraf için de alacakları olası bir yenilgiyle ‘kırılma maçı’ statüsü kazanabilir. Düşünsenize sarı lacivertliler yenilse, lig yarışı kendileri için bitebilir. Ben şimdiden ‘beraberlik’ diyorum.

HAFTANIN ‘EN’LERİ

- Olayı: Sakin haftada deplasman galibiyetinin olmaması.

- Takımı: Gençlerbirliği

- Hocası: Ümit Özat

- Futbolcusu: Edin Visca

- Hakemi: Hüseyin Göçek

UĞUR MELEKE

1- TECRÜBELİ AMA YAŞLILAR DA

BU isimlerin yaş ortalaması 32 buçuk! Kasımpaşa’nın da Afrika kökenli ağırlıklı, kısa mesafede hızlanan ve genç bir ofansı var. 60’taki Talisca-Vida değişikliği de Beşiktaş’ın oyununu çok etkiledi.

2- OYUNCULAR DAHA ÖZVERİLİ

Terim’in ilk 3 rakibi, Göztepe-Kayseri-Osmanlı oynamaya çalışan ekiplerdi. Tudor dönemine göre oyuncular daha özverili. Ndiaye uzaktan şut ve dripling gibi özelliklerini İstanbul’da gösteremedi. Özgüven kaybı seziyordum. Yerine biri alınamazsa gidişi etkiler.

3- BERABERLİK KURGULANMIŞ

Artık ‘0-0’ değil, ellerinden gelse ‘eksi bir-eksi bir’ bitirmeye çalışacaklar neredeyse maçları! Kocaman 11 Souza’lı, Çalımbay 11 Kucka’lı takımlara razılar. Kocaman bu oyunun kurgulandığını söylemiş, evet, beraberliğe kurgulanmış bu oyun! Oysa büyük takımlar galibiyete kurgulanırlar. İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır; büyük takımlar kaliteli oyuncuları seçer, düzleri değil!

4- EN DÜZ FENER HÜCUMU

İki transfer yapabileceklerse, evet, bir yetenekli ofansif, bir de stoper takviyesini makul. Ama tek bir takviye yapacaklarsa ve bu stoper olacaksa, bunu anlayamam. Son 30 yılda Dirar ve Aatıf kalibresinde oyuncuların garanti forma giydiği bir F.Bahçe takımı hatırlamıyorum. Bu benim canlı izlediğim en düz, en gri, en vasat F.Bahçe hücum hattı.

5- MONOLOĞU TERCİH EDİYOR

Koç, yönetim kademesinde görmekten memnun olacağınız türden eğitimli, kaliteli bir spor adamı. Divanda gayet yerinde sorular sordu, yanıtları ben de dahil bütün spor kamuoyunun merak ettiğini zannediyorum. Yıldırım’ın cevaplamasını isterdim, F.Bahçe’ye diyalog kültürü yakışır. Ama Yıldırım daha çok monoloğu seçiyor sanırım.

6- SIKICI BİR MAÇ OLACAK

F.Bahçe devrede transfer yapamadı. G.Saray yapamadığı gibi Ndiaye’yi de kaybetti. Trabzon giden sol bekinin yerini apar topar doldurdu. Başakşehir’se Arda ve Bajic gibi, 4 büyüklerin hepsinin kulübelerinde olabilecek iki harika alternatif aldı. Hayatta alternatifiniz kadar güçlüsünüz. Sahadaki adam, kulübedekinin kudreti kadar ter döker zemine... 2 hafta sonra, yine çok sıkıcı, zevksiz, düşük skorlu bir maç izleyeceğiz maalesef.

HAFTANIN ‘EN’LERİ

- Olayı: MHK’nın Ali Palabıyık’ı 4’üncü kez üst üste aynı maça atama skandalı.

- Takımı: Başakşehir

- Hocası: Ümit Özat

- Futbolcusu: Edin Visca

- Hakemi: Fırat Aydınus