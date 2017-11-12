Aykut hocayı çok üzdük artık mutlu edeceğiz

HER kötü skordan sonra en çok tartışılan isimlerden biri olan Alper Potuk, taraftarları, yönetimi ve Aykut Kocaman’ı çok üzdüklerini belirterek, “Artık toparlanma vakti geldi” diye konuştu.

Arkadaşlarıyla sürekli daha çok çalışıp daha kenetlenip zor günleri atlatmayı konuştuklarını ifade eden Alper Potuk yakın çevresine, “Sezon başından bugüne istediklerimizi gerçekleştiremedik. Şans da hiç yanımızda olmadı” dedi.

Başarılı oyuncu, “Aldığımız sonuçlarla taraftarı, yöneticilerimizi ve Aykut hocayı çok üzdük. Artık kayıpsız devam etmeliyiz ve bunu da başaracağız” ifadelerini kullandı.

“ELEŞTİRİ HEP VARDI”

Takımın kötü sonuçlar aldığı zaman sadece kendi hakkında değil, tüm futbolcuların hakkında çeşitli spekülasyonlar üretilmesine artık alıştığını belirten Potuk, söylentilere değil, işine odaklanarak bu ortamdan sıyrılmayı denediğini ifade etti.

Zor bir sakatlık döneminden çıktığını belirten Alper Potuk, bir futbolcunun sakatlık sonrasında maç ritmini yakalamasının kolay olmadığını ifade ederek, “Ne kadar isteseniz de ne kadar çalışsanız da kaldığınız yerden devam edemiyorsunuz.Aynı seviyeye gelmek için zaman gerekiyor. Ancak böyle bir zamanımız maalesef yok. Fenerbahçe gibi bir takımda oynuyorsanız her zaman ve her koşulda başarılı olmak zorundasınız” şeklinde konuştu.

“FAZLADAN ÇALIŞIYORUM”

Sergilediği futbol hakkında yapılan eleştirileri her zaman saygıyla karşıladığını belirten yıldız futbolcu, “Ama ben gerçekten çok çalışıyorum. Takım antrenmanları dışında sürekli ekstra çalışmalar yaparak en hızlı şekilde formumu yakalamak için çok büyük bir istekle çabalıyorum. Ve bu çalışmalarımın karşılığını alacağıma inanıyorum” diye konuşuyor.