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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.02.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Aydoğan Cevahir, Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı!

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Aydoğan Cevahir, Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı!

Beşiktaş Kulübü üyelerinden Aydoğan Cevahir, kulübün mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısında söz alan Cevahir, mevcut başkan Fikret Orman ve yönetimine eleştiride bulunarak, "Başkan adayı oluyorum, hodri meydan." ifadesini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüpte mevcut başkan Fikret Orman ile üyelerden Hürser Tekinoktay daha önce başkanlığa aday olduklarını açıklamışlardı.

Beşiktaş Başkanı Orman, divandaki konuşmasında bu açıklamaları yapmıştı...

Beşiktaş'ın borcu açıklandı!Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu toplantısında konuştu.
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