Avrupa'da yılın takası! Dybala ve Lukaku...
Avrupa'da yılın takası gerçekleşiyor. Manchster United ve Juventus kulüpleri, Romelu Lukaku ile Paulo Dybala'nın takası konusunda mutabakata vardı.
Transferin, Paulo Dybala'nın Manchester United ile anlaşmasına bağlı olduğu kaydedildi.
Arjantinli yıldız futbolcunun menajeri Jorge Angun'un, sözleşme görüşmeleri için Londra'da olduğu kaydedildi.
Piyasa değeri 100 milyon Euro olan Dybala'nın Juventus'ta kalmayı tercih ettiği ve transfer olmadan evvel, teknik direktörü Maurizio Sarri ile son bir görüşme yapmak istediği söyleniyor.
Dybala Manchester United'ın tekfilini kabul etmezse Kırmızı Şeytanlar, Lyon'un forveti Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak için kolları sıvayacak.
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