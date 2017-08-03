Avrupa kupalarında rakipler yarın belli oluyor

Tarihinde ilk kez katılmak için mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunu geçen Medipol Başakşehir'in rakibinin belli olacağı kura çekimi, TSİ 13.00'te başlayacak. Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri şöyle:
Sevilla (İspanya)
Napoli (İtalya)
Liverpool (İngiltere)
CSKA Moskova (Rusya)
Sporting Lizbon (Portekiz)
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 15-16, rövanşları ise 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Deplasmanda 2-1 yendiği Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında ağırlayacak Fenerbahçe'nin tur atlaması halinde eşleşeceği ekip de yarın TSİ 14.00'te belli olacak. Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 17, rövanşları ise 24 Ağustos'ta yapılacak. (Ajansspor)