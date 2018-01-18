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Atletico'ya şok! Sevilla...

İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçlarında Sevilla deplasmanda Atletico Madrid'i, Valencia da sahasında Deportivo Alaves'i 2-1 yendi.

A.A
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Madrid kentindeki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan kupanın çeyrek final ilk ayağında Atletico Madrid ile Sevilla karşılaştı.
Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Atletico Madrid, 73. dakikada Diego Costa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 80. dakikada Jesus Navas ve 88. dakikada Joaquin Correa'nın golleriyle cevap veren Sevilla, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

- Valencia evinde kazandı

Çeyrek final ilk ayağının diğer mücadelesinde ise Valencia, konuk ettiği Deportivo Alaves'i Gonçalo Guedes ve Rodrigo'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.
Deportivo Alaves'in tek golünü Ruben Sobrino kaydederken, Adrian Dieguez 77. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

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